Telehouse, leader européen des solutions d’hébergement en datacenters à forte connectivité, fait évoluer sa gouvernance et promeut Julien Durain au poste de Directeur Général Adjoint. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour Telehouse France qui va lancer sur les prochaines années de nombreux projets structurants au service de la transformation numérique des acteurs économiques français.

À compter d’octobre 2025, Julien Durain prendra les fonctions de Directeur Général Adjoint de Telehouse France, en charge de l’ensemble des activités opérationnelles et d’infrastructure. Plus globalement, il travaillera en étroite collaboration avec la Direction générale pour garantir l’excellence opérationnelle, la résilience des installations et l’efficacité énergétique des datacenters.

Expert reconnu dans le secteur des télécommunications, il a débuté sa carrière en tant que prestataire multi technique chez ELYO sur le Datacenter de BNP Paribas. Il a évolué pendant plus de dix ans à travers différentes fonctions techniques et opérationnelles, dont celles de Responsable de site et de Responsable des opérations techniques. En 2008, il intégré BNP Paribas Partners for Innovation pour piloter les opérations de maintenance, avant de prendre en charge, dès 2010, la gestion de l’exploitation technique des Datacenter de BNP Paribas. En 2012, il rejoint Telehouse en tant que Responsable Sécurité et Infrastructure technique, avant d’y prendre des responsabilités croissantes, notamment en tant Directeur Adjoint des Infrastructures, puis Directeur des Infrastructures & Opérations à partir de 2021.

Julien Durain, Directeur Général Adjoint de Telehouse France « Telehouse France est un acteur engagé en faveur de la souveraineté numérique française et européenne. Nos datacenters se distinguent par leur capacité d’interconnexion et jouent un rôle central dans l’écosystème numérique. Résolument tournés vers l’avenir, nous concevons et développons des infrastructures adaptées aux nouveaux usages, notamment aux besoins croissants de l’intelligence artificielle. Nous sommes également profondément investis dans la durabilité et la décarbonation, en créant des datacenters résilients, intégrés à leur environnement local et alimentés par des énergies renouvelables. Telehouse France dispose de toutes les ressources et de tous les atouts nécessaires pour devenir le leader incontesté de son marché. »