Le spécialiste berlinois de la communication IP intégrée, Snom, élargit la série D8xx avec de nouvelles variantes de couleur blanche. S’appuyant sur le succès de ses modèles blancs, tels que le D735 et le D785, Snom propose désormais des alternatives axées sur le design pour son ultime génération d’appareils. Les nouveaux modèles sont adaptés aux organisations qui, outre la performance technique, mettent un accent particulier sur l’esthétique, les normes d’hygiène ou les concepts de couleurs claires.

Le design rencontre la fonctionnalité et l’hygiène

 

Les versions D810W et D815WB ainsi que le module d’extension D8C blanc combinent les performances éprouvées de la série D8xx avec un design intemporel et lumineux. Associés à un boîtier antibactérien, ces appareils répondent intuitivement aux normes d’hygiène les plus strictes et sont donc particulièrement adaptés aux environnements où la propreté et la prévention des infections sont d’une importance primordiale. En outre, ils se fondent harmonieusement dans des environnements de bureau modernes, des zones d’accueil ou des installations médicales où l’équipement technique est intentionnellement conçu pour être discret.

Idéal pour les établissements de santé, les institutions publiques et les entreprises axées sur le design

 

Les variantes de couleur claire sont particulièrement recherchées dans les secteurs où la lisibilité visuelle, l’hygiène et les schémas de couleurs standardisés jouent un rôle central. Il s’agit notamment des hôpitaux, des cabinets médicaux, des maisons de soins, ainsi que des saunas, d’autres établissements de bien-être et d’enseignement par exemple. Les modèles blancs contribuent également à un aspect général de haute qualité dans les espaces d’accueil prestigieux ou les environnements de travail axés sur le design.

La technologie éprouvée de la série D8xx

 

Sur le plan technique, les variantes blanches sont identiques à leurs modèles de base respectifs. En tant qu’appareil d’entrée de gamme compact, le D810W offre une connexion Wi-Fi intégrée, un écran couleur et des fonctionnalités de sécurité modernes, parfaites pour les équipes à la recherche d’un téléphone de bureau IP proposé à prix compétitif, mais à l’épreuve du temps.

Le D815WB impressionne avec un écran couleur de 5 pouces, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrés, un port USB et la prise en charge des modules d’extension. Il est donc en mesure de répondre aux exigences des lieux de travail exigeants présentant des volumes de communication élevés.

Le D8C dispose d’un grand écran couleur haute résolution avec une interface utilisateur très claire. Connecté au téléphone via USB, le Snom D8C améliore les téléphones de la série D8xx avec un grand écran supplémentaire et un large éventail de possibilités d’application.

Tous les modèles fournissent un son HD de qualité Snom ainsi que des fonctionnalités de sécurité telles que TLS et SRTP, particulièrement adaptées aux applications sensibles.

Cohérence dans la conception et la stratégie produit

 

Avec l’introduction de variantes blanches, Snom souligne son engagement à combiner innovation technologique et conception méticuleuse des produits.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Snom enrichit sa gamme de téléphones de bureau D8xx avec trois nouveaux produits
Les deux nouveaux terminaux IP D812 et D815W et le module d’extension D8C complètent parfaitement la série D8xx et offrent tout ce dont ont besoin les utilisatreurs pour une communication de bureau moderne à des...

Orogel : les nouveaux terminaux IP de Snom garantissent la fiabilité même par des températures inférieures à zéro
Entreprise leader dans la production de légumes frais surgelés, fondée à Cesena en 1978, Orogel est composée de six usines couvrant la péninsule italienne du nord au sud, de la Vénétie à la Basilicate. Le...

Snom Wireless Working : le marché des petites entreprises et de télétravail peut désormais bénéficier de l’expertise de Snom
Avec les stations de base DECT M100 SC et M400 DC ainsi que les nouveaux téléphones IP DECT M10 SC et M30, Snom répond à la demande de téléphonie IP professionnelle sans fil pour le...

Snom présente les nouveaux modèles de la série D8xx
Snom Technology, la marque haut de gamme pour les communications d’entreprise intégrées, poursuit le développement cohérent de ses best-sellers éprouvés avec trois nouveaux terminaux IP. Les nouveaux modèles de la série D8xx comblent de manière...

Un nouveau chapitre pour Snom :De fabricant leader dans la téléphonie IP à spécialiste des communications d’entreprise intégrées
Avec des partenariats solides, des processus optimisés et une orientation marketing claire: Fabio Albanini dévoile la nouvelle stratégie de Snom en vue de l’évolution de la marque et pour une croissance à long terme.  ...