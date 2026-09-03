Pendant que les DSI débattent encore de leur stratégie IA, leurs collaborateurs ont déjà tranché. Des grands modèles aux agents autonomes, en passant par des outils codés maison et aux serveurs MCP : c’est un écosystème entier qui s’est installé sans la validation de l’IT. L’IA est partout dans l’entreprise, et personne n’en a vraiment la carte. C’est précisément ce problème qu’Avanoo entend résoudre avec sa plateforme V3, dont elle dévoile l’ensemble des capacités le 8 septembre lors d’un webinar public.

LE SHADOW AI, NOUVEAU FRONT DE LA CYBERSÉCURITÉ

Le Shadow IT était déjà un casse-tête. Le Shadow AI en est la version sous stéroïdes.

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L’adoption des outils d’IA dépasse constamment les cadres de gouvernance destinés à les gérer. Quand un collaborateur peut s’inscrire à un nouvel outil IA en quelques minutes, mais que le processus d’approbation prend des semaines, le fossé se remplit d’outils fantômes, et les équipes sécurité ne peuvent pas appliquer des politiques sur des outils dont elles ignorent l’existence.

Les chiffres confirment l’ampleur du phénomène. Selon une enquête IDC 2025, 56% des employés utilisent des outils d’IA non autorisés au travail, tandis que seulement 23% utilisent des outils IA fournis et gérés par leur organisation. Et le coût de cette invisibilité est documenté : selon le rapport IBM 2025 sur le coût des violations de données, les entreprises avec un niveau élevé de Shadow AI voient leurs coûts augmenter de 670 000 dollars par rapport à celles qui en ont peu ou pas.

Mais la vraie rupture de 2026, c’est l’IA agentique. Les systèmes IA autonomes capables d’exécuter des actions complexes sur les ressources de l’entreprise, peuvent provoquer des fuites de données bien plus rapidement qu’un collaborateur. Un agent IA mal configuré peut divulguer des milliers d’enregistrements sensibles en quelques minutes. Et comme le rappelle une récente analyse de Kiteworks, la pression concurrentielle pousse les développeurs à déployer des serveurs MCP open source non validés avec un minimum de contrôle de sécurité : des infrastructures vulnérables qui deviendront inévitablement la cible d’attaquants.

C’est dans ce contexte que la proposition d’Avanoo prend tout son relief.

TROIS BRIQUES, UNE SEULE LOGIQUE : VOIR, CONTRÔLER, PROTÉGER

Avanoo structure sa plateforme V3 autour de trois produits complémentaires qui couvrent l’intégralité du cycle de gouvernance du Shadow AI, de la détection à la protection active, en passant par le contrôle des agents.

BRIQUE 1 – AVANOO DISCOVER : LA CARTOGRAPHIE EN TEMPS RÉEL

Tout commence par un constat simple : on ne gouverne pas ce qu’on ne voit pas. Avanoo Discover, le produit historique de l’entreprise, est une extension navigateur qui se déploie silencieusement sur le parc informatique et produit une cartographie exhaustive de l’ensemble des applications SaaS et des outils IA utilisés par les collaborateurs, qu’ils aient été validés ou non par la DSI.

La V3 élargit considérablement le périmètre de détection. Au-delà des applications web classiques, la plateforme détecte désormais les agents IA actifs, les serveurs MCP en cours d’exécution dans l’environnement de travail, et les mécanismes d’authentification effectivement utilisés par application (SSO, SAML, MFA, OAuth) par opposition à ceux théoriquement déployés. L’écart est souvent vertigineux.

Elle surveille également les comportements à risque : réutilisation de mots de passe professionnels sur des outils IA grand public, transferts de données vers des chatbots (copier-coller, upload, download, drag-and-drop depuis des répertoires d’entreprise), et séparation automatique entre usages IA professionnels et comptes IA personnels utilisés depuis le poste de travail, une distinction critique pour le RGPD.

Ce qui change avec la V3, c’est la manière dont cette donnée remonte aux équipes. Le nouveau Dashboard IA et le Chat IA inversent le paradigme classique : l’information vient désormais directement aux RSSI et DSI, sans qu’ils aient à aller la chercher dans des tableaux statiques. Interrogation en langage naturel, synthèses automatiques, alertes contextualisées, la donnée cyber devient enfin actionnable.

BRIQUE 2 – AVANOO MCP PROXY : LE PLAN DE CONTRÔLE DES AGENTS IA

C’est la brique la plus stratégique du lancement V3, et probablement la plus novatrice sur le marché européen.

Le Model Context Protocol (MCP) est devenu le standard de facto pour permettre aux agents IA d’interagir avec des systèmes tiers (bases de données, APIs internes, outils métiers). Sa généralisation rapide crée un nouveau vecteur d’attaque que les solutions traditionnelles de cybersécurité n’ont tout simplement pas été conçues pour adresser.

L’Avanoo MCP Proxy se positionne comme un plan de contrôle interposé entre les agents IA et les systèmes d’information de l’entreprise. Il permet de voir quels agents appellent quels serveurs MCP, de filtrer les requêtes selon des politiques de sécurité définies par l’organisation, et d’auditer l’ensemble des interactions en temps réel. Une forme de pare-feu applicatif pour l’IA agentique.

Pour les grandes entreprises qui commencent à déployer des copilotes et des workflows automatisés à grande échelle, sans nécessairement disposer d’une gouvernance formelle sur ces infrastructures, c’est une réponse directe à un angle mort majeur.

BRIQUE 3 – AVANOO AI DLP : LA PROTECTION AU NIVEAU DU PROMPT

La troisième brique est en cours de construction. L’AI DLP (Data Loss Prevention) d’Avanoo opère à un niveau que les DLP traditionnels n’atteignent pas : celui du prompt lui-même, avant que l’information ne quitte l’organisation.

Concrètement, la solution intercepte et analyse le contenu soumis aux outils d’IA (ChatGPT, Copilot, Gemini ou tout autre modèle accessible via navigateur) pour détecter la présence de données sensibles : numéros de contrats, données RH, code source propriétaire, informations financières. Elle peut bloquer, alerter ou journaliser selon les politiques définies par le client.

C’est ici que Shadow AI et protection des données se rejoignent dans une seule problématique : ce n’est plus seulement une question de savoir quels outils sont utilisés, mais ce qui y est envoyé. La Shadow IA met en péril la conformité au RGPD et à l’AI Act. Identifier ces usages cachés et instaurer une gouvernance responsable sont les clés pour transformer ce risque invisible en levier d’innovation maîtrisée.

Avanoo construit son AI DLP en partenariat avec l’écosystème cybersécurité français, et a analysé le dispositif AMI CYBERAI_2026 de l’ANSSI comme véhicule de financement européen pour accélérer son développement.

UN WEBINAR DE LANCEMENT LE 8 SEPTEMBRE

L’annonce officielle du lancement d’Avanoo V3 et la présentation de ses trois briques auront lieu lors d’un webinar public le 8 septembre prochain. L’équipe Avanoo y dévoilera en direct les fonctionnalités du Dashboard IA et du Chat IA, et présentera la roadmap MCP Proxy et AI DLP. Les places étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire dès maintenant : https://app.livestorm.co/avanoo/securite-ia?utm_source=presse&utm_medium=article&utm_campaign=webinar

LE BON TIMING, LE BON MARCHÉ

Avanoo ne lance pas sa V3 dans un marché calme. Selon Gartner, 70% des entreprises prévoient de réaliser un audit IA d’ici 2026. Celles qui ne le font pas prendront du retard, tant sur la conformité réglementaire que sur la maîtrise de leurs risques.

L’entreprise française a su se positionner à l’intersection de plusieurs dynamiques réglementaires convergentes (RGPD, NIS2, DORA, AI Act) qui font de la gouvernance du Shadow AI une obligation de conformité autant qu’une nécessité opérationnelle.

Référencée dans le Magic Quadrant Gartner pour les SaaS Management Platforms, lauréate du Prix de l’Impact Opérationnel du FIC, Avanoo dispose également d’une crédibilité commerciale qui dépasse le stade de la startup prometteuse.

Déployée dans des organisations de premier plan, dont Malakoff Humanis, Le Monde, Fayat et le groupe Crédit Agricole, et adossée à des partenariats stratégiques avec Orange Cyber Defense et Advens, Avanoo aborde ce lancement V3 en position de force, avec l’ambition de s’imposer comme la référence européenne de la gouvernance du Shadow AI.

Le chantier est immense. La fenêtre d’opportunité, réelle.