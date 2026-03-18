L’éditeur français Pigment annonce la nomination de Vincent Fournier au poste de Country Manager France, Europe du Sud et Benelux. Cette création de poste s’inscrit dans la volonté de l’éditeur de structurer davantage son organisation commerciale sur une région clé, alors que la société poursuit son développement sur le marché de la planification d’entreprise et de la gestion de la performance pilotée par l’IA.

Dans ses nouvelles fonctions, Vincent Fournier, 43 ans, diplômé de l’Ensam et titulaire d’un mastère spécialisé en marketing de HEC, prend la responsabilité de l’ensemble des équipes commerciales de la zone. Il aura pour mission d’accompagner la croissance de Pigment sur ses marchés historiques, d’accélérer son développement en France, en Europe du Sud et au Benelux, et de renforcer les liens de l’entreprise avec ses clients comme avec ses partenaires. Il reportera directement à Édouard Beaucourt, Head of EMEA de Pigment.

Vincent Fournier connaît déjà bien la maison. Arrivé chez Pigment en 2024, il occupait jusqu’ici le poste de Directeur commercial grands comptes afin de superviser les équipes commerciales enterprise pour la France et le Benelux. Avant de rejoindre l’éditeur, il a passé près de trois ans chez Snowflake comme Senior District Sales Manager. Il a également évolué pendant près de sept ans chez Salesforce, où il a exercé plusieurs fonctions de management commercial, dont celle de Regional Vice President pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Plus tôt dans sa carrière, il a aussi occupé des fonctions commerciales chez Cisco.