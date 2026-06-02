Pour former ses équipes commerciales à grande échelle et avec agilité, Paritel mise sur une solution innovante : Muchbetter.ai, une plateforme d’entraînement basée sur l’intelligence artificielle. Intégrée dans le parcours de formation et associée aux outils internes de suivi et d’analyse assistée des besoins, elle permet une montée en compétences rapide, autonome et mesurable.

Concrètement, Muchbetter.ai donne accès à une liste de simulations qui se présentent sous la forme d’un appel téléphonique avec une IA entraînée pour répondre et formuler des objections. Différentes situations sont envisagées avec divers types de profils et plusieurs niveaux de sécurité.

Nicolas GUIHO, Responsable de l’amélioration continue et de la transformation stratégique chez Paritel « On gagne du temps, les collaborateurs peuvent s’entraîner en autonomie, et surtout, on obtient des retours très précis : score, points forts, axes d’amélioration… L’objectif, à terme, est d’installer une hygiène d’entraînement dans tous les services en contact avec les clients, pas uniquement pour la vente. »

Un dispositif de formation totalement intégré

Dans les formations initiales, les nouvelles recrues utilisent Muchbetter.ai en complément d’un assistant IA de qualification commerciale. Cela leur donne des repères concrets dès le départ. Pour les collaborateurs déjà en poste Muchbetter.ai les accompagne dans leur montée en compétences sur les nouveaux produits. Les commerciaux peuvent donc s’entraîner sur de nouveaux univers, à leur rythme.

La plateforme est aujourd’hui utilisée par plus de 130 collaborateurs, avec plus de 8 700 simulations réalisées à ce jour. Un tableau de bord permet de suivre la progression de chaque collaborateur, mais aussi de chaque équipe. En un clic, on peut voir en un coup d’œil le niveau de performance de chaque participant sur une phase spécifique, comme la découverte ou la conclusion.

Nicolas GUIHO « A ce jour, de nombreuses simulations sont d’ores et déjà disponibles sur les principales offres de Paritel pour la prise de rendez-vous comme pour la commercialisation. Au final, plus les collaborateurs obtiennent de bons résultats, plus ils pourront accéder à de nouvelles simulations. »

Fort de ces premiers succès, de nouvelles simulations ont été ajoutées pour permettre aux équipes du Support Technique Client, mais également des services client et rétention de réaliser des entraînements. Une nouvelle brique viendra bientôt compléter le dispositif : des quiz auditifs dynamiques pour tester les connaissances métiers à l’oral. Ce dispositif est bien plus puissant qu’un simple QCM. Il est nécessaire de répondre à l’oral et de justifier ses choix. Il s’agit donc d’un entraînement totalement immersif.