IMS Networks, acteur clé de la cybersécurité et des infrastructures critiques, s’associe à Nozomi Networks, leader mondial de la sécurité des environnements OT, IoT et CPS, afin de proposer une solution de sécurité industrielle complète, certifiée ANSSI-CSPN (Guardian NSG-M, version 21.3, rapport de certification ANSSI-CSPN-2021/28).

La sécurisation des environnements industriels commence par leur visibilité. Cette alliance permettra de renforcer la détection, la cartographie et la supervision des systèmes industriels (ICS/OT), en tenant compte des contraintes spécifiques à ces environnements : données et processus critiques pour la continuité de l’activité de l’organisation, fonctionnement 24/7, systèmes hétérogènes, anciens, souvent mal cartographiés, protocoles propriétaires complexes à mettre à jour.

Un enjeu majeur pour les secteurs sensibles

L’interconnexion croissante des systèmes industriels (ICS/OT) avec les réseaux IT et IoT élargit la surface d’attaque et accroît les risques d’intrusion. Toute compromission peut avoir des conséquences immédiates sur le monde physique, menaçant la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.

Notre offre accompagne les secteurs les plus exigeants – de l’agroalimentaire à la santé publique, en passant par la pharmaceutique, la cosmétique, les transports, la logistique, l’aéronautique, l’énergie, l’eau ou encore les collectivités territoriales. Elle allie qualité, performance et résilience, tout en assurant la protection des personnes et des infrastructures critiques face aux risques actuels.

Grâce à une architecture SOC convergée IT/OT, IMS Networks propose des briques de services en complément des solutions Nozomi Networks, répondant directement aux besoins opérationnels des équipes terrain : accompagnement à la configuration et au déploiement, identification des vulnérabilités critiques, exploitation 24/7 des alertes, ainsi que détection des menaces cyber et des anomalies opérationnelles.

Cette approche offre une valeur ajoutée concrète :

Une visibilité totale sur les environnements, grâce à un inventaire temps réel des actifs OT/IT, réseaux et fréquences sans fil, ainsi que de leurs comportements.

Une détection immédiate des vulnérabilités, par analyse du trafic réseau, sans risque d’interruption ou d’impact sur la production.

Une identification fine des anomalies, combinant reconnaissance de signatures et de comportements connus, avec apprentissage approfondi des écarts par rapport à la « normale » — allant jusqu’à l’analyse des instructions transmises par les automates pour une compréhension précise des données métier.

Sacha HILIC, Directeur Général chez IMS Networks « Le choix de Nozomi Networks s’est imposé pour son expertise OT/IT/IoT reconnue, ses capacités avancées de détection et sa certification ANSSI. Ensemble, IMS Networks et Nozomi Networks permettent aux organisations industrielles de disposer d’une solution robuste, alignée avec les standards français de cybersécurité, au service de la résilience opérationnelle.»