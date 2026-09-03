EUREKA Solutions annonce l’arrivée de Guillaume-Valéry Bloch au poste de Responsable Marketing & Développement Commercial.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise, avec l’ambition de renforcer sa présence sur le marché national et d’accélérer le rayonnement de son ERP.

Professionnel reconnu du marketing, de la communication et du développement commercial, Guillaume-Valéry Bloch dispose d’une expérience acquise auprès de grandes entreprises et d’éditeurs de logiciels.

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Au cours de son parcours, il a notamment participé au déploiement de la marque APPLE FROST en Alsace pour Kronenbourg. Il a ensuite été Délégué commercial régional chez France Télécom Interactive, où il a accompagné le lancement de la marque Internet Wanadoo sur l’ensemble du Nord de la France.

Il a également occupé plusieurs fonctions stratégiques chez LOGITUD Solutions, d’abord comme Chargé d’affaires pour les secteurs Nord, Est, Belgique et Tahiti, avant de devenir Adjoint de direction en charge du marketing et de la communication, pilotant la stratégie de communication, les actions marketing et le développement de la visibilité de l’entreprise.

Au sein d’EUREKA Solutions, Guillaume-Valéry Bloch aura pour mission de piloter le développement commercial des solutions EUREKA, d’animer le marketing opérationnel et de coordonner la communication interne et externe. Par cette nomination, EUREKA Solutions affirme sa volonté d’accélérer son développement et de consolider sa position d’acteur de référence sur le marché des solutions ERP, en s’appuyant sur une expertise reconnue en matière de marketing, de communication et de développement commercial.