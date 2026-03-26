Dans un environnement numérique en constante évolution, les cybermenaces et incidents IT exigent une double approche : renforcer la sécurité de vos systèmes tout en garantissant leur résilience. Sécuriser ses données, anticiper les attaques et assurer une reprise rapide en cas d’incident sont des points stratégiques. S’appuyer sur des dispositifs alliant cybersécurité proactive et stratégies de résilience transforme alors les défis numériques en opportunités de performance et de croissance.

5 grands piliers cyber à prendre en considération

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ SUR LES SYSTÈMES D’INFORMATION

Pour anticiper les menaces et réagir rapidement en cas de compromission, les entreprises doivent disposer d’une visibilité complète sur leurs terminaux, réseaux et services Cloud. Ces informations doivent être centralisées, accessibles en temps réel et exploitables pour une cybersécurité proactive.

GÉRER L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES

Avec la multiplication des environnements (On-Premise, Cloud, Multi Cloud, SaaS) et des dispositifs connectés (télétravail, mobiles, IoT), la gestion des accès devient un défi majeur. Les entreprises doivent sécuriser l’ensemble de leurs ressources, tout en garantissant une maîtrise optimale des droits d’accès.

AUTOMATISER LA GESTION DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

L’identification des vulnérabilités est essentielle, mais leur remédiation reste complexe face à la dette de cybersécurité et aux ressources limitées. L’automatisation des processus de correction et l’optimisation des politiques de sécurité permettent d’améliorer la résilience et la réactivité face aux menaces.

MAÎTRISER LES DONNÉES DE L’ENTREPRISE

La protection des données sensibles est un enjeu clé. Sécuriser les accès et surveiller les transferts de données vers l’extérieur sont indispensables pour éviter les fuites et garantir la confidentialité. L’essor du Cloud et des IA génératives accentue la nécessité d’un contrôle renforcé sur l’ensemble des environnements de stockage et de traitement.

AMÉLIORER LA MATURITÉ EN CYBERSÉCURITÉ ET RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Face à l’évolution des menaces et des réglementations, le RSSI doit adapter en permanence sa stratégie cybersécurité. Être accompagné dans la construction d’une roadmap claire et alignée avec ces enjeux est essentiel pour renforcer la gouvernance, assurer la conformité et instaurer un climat de confiance au sein de l’entreprise.

Assurer une bonne gouvernance de ses données

La valeur des données va bien au-delà de leur simple stockage. De leur création à leur archivage, chaque information représente une ressource stratégique qui, bien gérée, peut transformer son entreprise. En adoptant une approche intégrée de gouvernance des données, il est possible de protéger ses actifs, d’en tirer des insights précieux et d’optimiser ses infrastructures pour relever les défis actuels. Dans un environnement numérique en constante évolution, la protection des données est devenue une priorité stratégique. Qu’il s’agisse d’infrastructures on-premise, de cloud hybride ou de cloud public, la responsabilité de protéger ses informations repose sur ses équipes IT.

Enfin, assurer la disponibilité des données est essentiel pour la continuité de l’activité des organisations. Les DSI ont donc la responsabilité de définir et de mettre en œuvre une stratégie de disponibilité en accord avec les exigences des métiers. L’élaboration d’un plan de reprise ou de continuité d’activité (PRA/PCA) nécessite une connaissance approfondie des règles de disponibilité des données. Il s’agit également d’intégrer cette continuité à l’ensemble des ressources pour obtenir une vision globale. Une stratégie d’externalisation viendra compléter et renforcer ce dispositif.

Par Franck HENRI chez Stordata