Nerim vient de créer une DOS (Direction des Offres et des Services) qui a pour missions de maîtriser le parcours client, de centraliser les responsabilités et les prises de décisions et de proposer une amélioration continue des services.

La DOS est organisée en 4 pôles complémentaires :

le marketing produit pour créer et faire évoluer des offres adaptées aux tendances marché et à ses clients

le support des Ingénieurs avant-venteafin de valider les études et proposer la meilleure adéquation des solutions aux besoins des clients

le service ROC (Responsables Opérationnels de Comptes)qui s’assure du respect du contrat négocié, étudie les éventuels dysfonctionnements et propose des plans d’amélioration pendant la phase d’exploitation du service

le service client, point d’entrée pour les réclamations et les résiliations ainsi que pour les demandes administratives.

La DOS est confiée à Laurent Bloyet, ingénieur ESME de formation qui jouit d’une solide expérience dans l’IT et les télécoms. D’abord formateur télécom en École d’Ingénieurs et dans l’Industrie, puis responsable de la qualité à la SAT/SAGEM jusqu’en 1991, il exerce ensuite plusieurs fonctions commerciales chez un intégrateur et un distributeur d’analyseur de protocole. Dès l’ouverture du marché des télécoms, il intègre le monde des opérateurs. De 1998 à 2005, cil évoluet chez Cegetel en tant qu’ingénieur technico-commercial, puis de responsable d’une équipe d’ingénieurs technico-commercial Marchés Publics. En 2006, il prend la tête de la direction Avant-Ventes IDF de Completel (Groupe Numéricable-SFR). En 2012, il décide de passer du coté après-ventes en devenant directeur national des Responsables Opérationnels de Comptes de l’opérateur. Depuis la fusion avec SFR, il était directeur des Responsables Opérationnels de Comptes «Entreprises ».