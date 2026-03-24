Thomas du Mesgnil rejoint le distributeur spécialisé en cybersécurité Exclusive Networks au poste de country manager pour la France. Cette prise de fonction intervient dans un contexte de transition managériale marqué par le départ de son prédécesseur, Frédéric Dufour, qui dirigeait Exclusive Networks France depuis 2023.

Thomas du Mesgnil, qui reportera à Augusto D’Antinone, responsable de la région Europe du Sud, arrive avec un parcours marqué par la distribution IT. Avant de rejoindre Exclusive Networks, il exercé plusieurs fonctions de direction, notamment ces dix dernières années au sein du distributeur Also, et précédemment chez Grosbill, Misco et Inmac Wstore.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre le développement de la filiale et de ses activités à valeur ajoutée, en particulier autour du cloud et des services. il devra également renforcer les liens avec l’écosystème de partenaires et soutenir l’adoption de nouvelles solutions innovantes.

« Nous sommes ravis d’accueillir Thomas du Mesgnil à la direction d’Exclusive Networks France. Son expérience, sa connaissance fine du marché et sa capacité à fédérer les équipes seront des atouts déterminants pour accompagner notre ambition et renforcer notre impact auprès de nos partenaires et de nos clients », commente dans un communiqué Augusto D’Antinone.