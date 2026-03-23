Safeo officialise le lancement d’Open Cloud, une offre de Cloud souverain sur laquelle l’hébergeur-infogéreur vient de migrer quasiment l’ensemble de sa base clients, historiquement sous VMware. L’annonce marque l’aboutissement d’un chantier engagé depuis rachat de VMware par Broadcom et accéléré par le rachat de FC Micro en août 2025. Cette acquisition, première opération de croissance externe de l’entreprise, répondait à un double objectif : accélérer sa croissance et renforcer ses compétences sur la pile de virtualisation XCP-ng de l’éditeur français Vates, devenue centrale dans sa stratégie cloud.

Christophe Plessis, co-fondateur de Safeo (photo), explique que l’entreprise a commencé à utiliser XCP-ng il y a deux ans, en parallèle de Proxmox, dans la foulée du rachat de VMware par Broadcom. Rapidement arrivé à la conclusion que, pour ses besoins de haute disponibilité et de continuité d’activité en dual site, l’hyperviseur Vates et son orchestrateur constituaient la solution la plus adaptée, Christophe Plessis s’est mis en quête dans le cadre de sa croissance externe d’une entreprise disposant une compétence pointue sur cette pile.

C’est ce qui a mené au rapprochement avec FC Micro, un hébergeur-infogéreur de cinq collaborateurs réalisant un peu moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires, qui exploitait depuis plus de dix ans les technologies de Vates pour ses propres clients. L’opération a permis à Safeo de porter son effectif à environ 25 salariés et son chiffre d’affaires plus de 6 millions d’euros.

L’entreprise assure être en mesure de fournir avec Vates les mêmes garanties de service et le même niveau de disponibilité qu’auparavant avec VMware, soit 99,99 % de disponibilité annuelle, GTI d’une heure et GTR de quatre heures. Et ce, sur une base souveraine, son service ne dépendant plus d’un éditeur américain, et s’appuyant sur des composants open source.

Acteur français à capitaux français, Safeo a souhaité mettre plus en avant ce positionnement souverain en rejoignant Hexatrust. Après avoir engagé les démarches de soutenance à l’automne 2025, l’entreprise a obtenu son accréditation en janvier dernier.

Safeo entend conserver la structure juridique de FC Micro pendant deux à trois ans, mais a déjà engagé la migration des deux sites de production de FC Micro vers les siens. Le bureau de FC Micro aux Ulis (Essonne) est conservé comme agence.

Pour l’exercice en cours, Safeo met en avant deux axes de développement prioritaires : l’e-santé et la cybersécurité. L’entreprise est déjà certifiée ISO 27001 et HDS, via son entité Safeo e-Santé, qui pèse déjà autour de 10 % de son activité. Son offre cyber s’articule autour de huit briques. Certaines s’appuient sur des partenaires (notamment, l’EDR, signé Harfanglab, le SIEM (Sekoia) et le SOC (iTrust). D’autres sont développées en interne, à l’image de son outil de génération de campagnes de phishing, de son scan de vulnérabilité ou de ses prestations de pentest.

Safeo prépare aussi, pour la fin de l’année, une offre d’IA privée baptisée SafIA, destinée à exploiter les données internes des clients dans des environnements souverains isolés d’Internet.