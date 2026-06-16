Camunda, la plateforme d’orchestration agentique pour les entreprises, annonce aujourd’hui que PKO Leasing, l’une des principales sociétés de leasing d’Europe centrale et orientale et filiale de PKO Bank Polski, le plus grand groupe financier de Pologne, a choisi Camunda pour orchestrer l’ensemble de ses processus financiers pour l’ensemble de son offre multi-produits.

Face à l’expansion de son offre multi-produits, PKO Leasing s’est heurtée à un problème récurrent dans le secteur financier : chaque nouvel outil automatisait une partie des processus, mais personne ne maîtrisait la gestion globale. Des systèmes déconnectés, des transferts manuels et des processus cloisonnés ont engendré des frictions opérationnelles, ralentissant la mise sur le marché et impactant l’expérience client. Pour dépasser les limites de l’automatisation, PKO Leasing a choisi Camunda afin d’orchestrer les processus à travers ses systèmes et ses équipes dans le cadre de son initiative stratégique Project Falcon 2.0, une plateforme innovante de vente omnicanale, multi-produits et multi-locataires.

Arkadiusz Jadczak, directeur des projets informatiques et du développement d’applications chez PKO Leasing, explique : « Camunda nous fournit les bases nécessaires pour orchestrer de bout en bout nos processus financiers omnicanaux essentiels, avec une visibilité, un contrôle et une gouvernance complets. Nous avons standardisé et automatisé les processus clés qui pilotent notre activité : calculs de prix des produits, KYC et KYB, évaluations de solvabilité, décisions de crédit, vérification d’identité, signature de contrats à distance et toutes les opérations de back-office. Résultat : moins de tâches manuelles, une efficacité opérationnelle accrue et une expérience client plus rapide, tout en conservant une maîtrise totale de la conformité et des risques.»

Les processus financiers de PKO Leasing, couvrant les demandes de produits, l’évaluation du crédit, le KYC et le KYB, la gestion des contrats et le traitement des paiements, reposaient historiquement sur des interventions manuelles et des systèmes non connectés. Camunda a remplacé cette approche par une orchestration de bout en bout : les étapes manuelles s’exécutent sans interruption et l’humain conserve le contrôle là où c’est le plus important. L’architecture ouverte de la plateforme d’orchestration s’intègre parfaitement aux systèmes existants, éliminant la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et garantissant une flexibilité à long terme. L’observabilité intégrée offre aux équipes une visibilité en temps réel sur les processus omnicanaux de bout en bout, permettant d’identifier plus rapidement les problèmes et d’améliorer continuellement les performances.

Stéphane Faivre-Duboz, vice-président des ventes EMEA chez Camunda, ajoute : « Nous sommes fiers d’accompagner PKO Leasing dans la transformation de ses opérations financières complexes en processus orchestrés et évolutifs. Notre plateforme permet aux organisations comme PKO Leasing d’orchestrer leurs systèmes, leurs équipes et leurs agents IA, avec la gouvernance et le contrôle indispensables aux processus financiers critiques. Il en résulte des décisions plus rapides, des coûts opérationnels réduits et une base solide pour l’intégration de l’IA dans les processus métiers essentiels. »

Grâce à Camunda qui orchestre les processus impliquant les personnes, les systèmes et les agents d’IA, PKO Leasing est en mesure de réduire ses coûts, d’accélérer le lancement de ses produits, d’améliorer continuellement son efficacité, de garantir sa conformité et d’accroître son agilité opérationnelle à grande échelle.