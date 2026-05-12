Cette version résout le problème d’infrastructure qui freinait l’adoption de l’IA en B2B. La plupart des organisations peinent à déployer l’IA, car leurs données commerciales sont dispersées dans différents systèmes. OroCommerce 7.0 unifie la gestion des identités, les paiements, les commandes et les stocks sur une seule plateforme, fournissant ainsi à l’IA les données structurées et fiables dont elle a besoin.

Grâce à cette infrastructure, les équipes peuvent :

– Gérer l’identité de l’entreprise avec OpenID Connect et SCIM pour un provisionnement sécurisé et l’authentification unique (SSO).

– Gérer les paiements nativement via OroPay, en connectant la facturation et les flux de commande.

– Automatiser les commandes récurrentes.

– Offrir aux acheteurs une visibilité en temps réel sur les stocks, directement sur les pages produits et lors du paiement.

– Importer les commandes externes et les données produits grâce au mappage et à la normalisation, pour une utilisation optimale aussi bien par les équipes back-office que par les acheteurs.

– Utiliser SmartInsights pour poser des questions métier en langage naturel et générer instantanément des rapports et des visualisations de données, sans avoir à créer de rapports complexes.

– Automatiser les tâches back-office avec SmartAssistant grâce à des commandes en langage naturel, comme la génération de devis, la création de commandes ou la constitution de listes d’achats.

– Traiter les commandes volumineuses (plus de 700 lignes) avec SmartOrder.

Tout cela est accessible via OroIQ, la couche d’IA native et l’interface conversationnelle d’OroCommerce. OroIQ centralise toutes les fonctionnalités d’IA du back-office, permettant aux équipes d’interroger les données, d’exécuter des tâches et d’utiliser des outils comme SmartAssistant et SmartInsights depuis une interface unique en langage naturel.

« Nos clients ne nous demandent pas de feuilles de route pour l’IA, mais une IA opérationnelle dès aujourd’hui », explique Yoav Kutner, PDG et cofondateur d’OroCommerce. « Notre priorité est de fournir aux équipes des outils pratiques, utilisables immédiatement et reposant sur une infrastructure sécurisée. Les témoignages de nos clients indiquant que SmartOrder améliore déjà leur productivité d’au moins 20 % confortent notre approche et nous encouragent à poursuivre notre développement. »

L’étude PlanScape d’IDC sur le commerce automatisé identifie « l’autonomie encadrée » comme la voie la plus pragmatique pour l’adoption de l’IA en entreprise. OroCommerce 7.0 s’appuie sur cette approche : des assistants IA fonctionnent avec des données commerciales structurées, intégrant des garde-fous, une auditabilité et des contrôles.

OroCommerce 7.0 est disponible dès maintenant. Une démonstration est disponible sur https://eu1.hubs.ly/H0thvfF0.