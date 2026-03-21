L’éditeur montpelliérain spécialisé dans la sauvegarde et la protection des données, Beemo Technologie, propose deux nouveaux boîtiers de sauvegarde aux TPE et aux PME : BeeBox 1 et BeeBox 2. Beemo y intègre la technologie Raid 1 de mise en miroir pour une continuité d’accès aux données en cas de panne. La société précise dans un communiqué que l’ensemble de sa gamme embarque désormais du Raid. Elle ajoute que les BeeBox sont compacts et simples d’installation. Ils intègrent un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM DDR5 « pour un multitâche performant », 2 ports réseau 2,5 gigabit et 2 SSD NVMe montés en Raid 1 dont la capacité est de 1 To pour la BeeBox 1 et de 2 To pour la BeeBox 2. Ces boîtiers sont d’ores et déjà disponibles à la commande pour les partenaires de distribution.

Beemo revendique une approche de la sauvegarde de données « réellement souveraine », couvrant l’ensemble de la chaîne : développement, infrastructures, actionnariat et support technique, tous basés en France. Son approche repose sur six piliers : « l’hébergement exclusif des données en France, l’indépendance vis-à-vis des législations extraterritoriales, le chiffrement de bout en bout avec des clés maîtrisées par l’entreprise, l’application du principe 3-2-1 souverain (dont une copie déconnectée pour contrer les rançongiciels), une supervision continue des sauvegardes ainsi qu’un support technique basé en France, réactif et accessible dans le même fuseau horaire ».

Pour mémoire, l’éditeur utilise un logiciel de sauvegarde entièrement développé en interne, baptisé Data Safe Restore. Data Safe Restore de Beemo fait partie des 91 solutions de confiance pour 2026, récemment sélectionnées par le Label France Cybersecurity.