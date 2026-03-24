Ekinops poursuit la construction de son offre SASE par croissance externe. Dix mois après le rachat d’Olfeo, le fournisseur télécom et réseau de Lannion annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir 100 % de Chimere, une jeune pousse aixoise positionnée sur le Zero Trust Network Access (ZTNA), lancée en 2019 après son spin-off avec Thales.

Avec cette opération, Ekinops complète la pile de cybersécurité qu’il cherche à assembler autour du SASE. Chimere fournit une solution ZTNA qui permet d’interconnecter de façon sécurisée des appareils et des applications à travers internet, sans les exposer et en assurant leur isolation. La solution se positionne comme une alternative aux VPNs d’entreprise et aux pare-feux. Elle est proposée sur abonnement, en mode SaaS, hybride ou on premise, ce qui élargit les scénarios de déploiement adressables par Ekinops.

Le rapprochement prolonge directement l’acquisition d’Olfeo annoncée en mai 2025, qui avait permis à Ekinops de mettre la main sur une brique SSE (Secure Service Edge) souveraine afin de se positionner sur le SASE unifié. Avec Chimere, le groupe ajoute cette fois la composante ZTNA et affirme pouvoir proposer une combinaison SD-WAN, SSE et ZTNA universel, avec en outre une option de déploiement on premise. Ekinops estime ainsi rejoindre le cercle restreint des acteurs capables de revendiquer une offre de SASE mono-vendeur.

Au-delà de la brique technologique, l’opération confirme la volonté d’Ekinops de faire du SASE un relais stratégique de développement dans le cadre de son plan Bridge. Le groupe, historiquement identifié dans les réseaux optiques et la connectivité, cherche désormais à muscler son profil sur la cybersécurité. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 105 M€ en 2025 en recul de 11% mais son activité logiciels et services, qui représente le quart de ses revenus, a progressé de 27%.

Ekinops prévoit de finaliser l’acquisition de Chimere avant le 31 mars 2026. Le groupe précise que l’opération ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses comptes 2026.