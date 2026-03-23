Face au tollé d’entreprises et d’utilisateur·rice·s, Microsoft a désactivé l’installation automatique de M365 Copilot avec Windows 11. En effet, depuis plusieurs mois, l’installation du système Windows 11 s’accompagnait de l’installation automatique de Microsoft 365 Copilot – « pour des raisons de productivité » selon la firme de Redmond – sauf dans l’Espace économique européen où les contraintes réglementaires protègent encore le libre arbitre des utilisateur·rice·s.

Notre consoeur de Clubic estime que Microsoft « semble avoir compris qu’il y avait une différence entre proposer de l’IA et l’imposer partout, tout le temps, à tout le monde ».

Des incidents techniques récents ont renforcé les critiques envers Microsoft. Le mois dernier, un bug a notamment autorisé l’assistant d’IA Copilot à contourner certaines protections de confidentialité et lire des emails confidentiels dans Outlook.

Microsoft déclare avoir désactivé « temporairement » l’installation automatique de M365 Copilot mais l’application ne sera pas supprimée automatiquement sur les PC déjà équipés. Autrement dit, les personnes qui ne souhaitent pas la conserver doivent la désinstaller manuellement. En outre, le projet n’est que mis en pause et pas complètement abandonné par Microsoft, ce qui demandera de la vigilance dans les prochains mois.