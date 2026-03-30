Sasety continue d’enrichir son offre par touches successives. D’abord positionné comme un opérateur spécialiste des services managés SASE autour de Cato Networks – un socle qui représente toujours environ 60% de son activité avec la fourniture des liens associés, Sasety fournissant ou complétant les liens internet de ses clients afin de leur offrir des niveaux d’engagement supérieurs à ceux d’un accès opéré isolément –, le MSSP vient d’ajouter la brique de protection et de sensibilisation des utilisateurs de l’éditeur Mimecast à son portfolio. Une nouvelle extension de son périmètre qui complète l’offre de protection avancée des identités qu’il propose depuis 2024 sur la base de la technologie Silverfort et l’activité de validation continue de la posture de sécurité qu’il développe en lien avec l’éditeur Pentera.

L’approche de Sasety consiste à articuler ces différentes briques entre elles via un outil développé en interne baptisé ID Guard, expose son CEO Jérôme Beaufils (photo). Opérationnel depuis quelques mois, ce dispositif agrège les informations remontées par les différentes solutions que l’entreprise opère chez ses clients pour reconstituer une posture de sécurité par utilisateur et déclencher des actions correctives en fonction du niveau de risque.

Ce renforcement de son offre s’accompagne d’une forte croissance de l’activité de Sasety. Créée en 2021, l’entreprise revendique désormais 80 clients, 15 salariés, et un chiffre d’affaires en hausse de 25 % sur l’exercice 2025 (à plus de 7 M€). Son carnet de commandes atteint 18 M€.

En 2026, Sasety compte a minima conserver ce rythme de croissance. Parmi ses chantiers prioritaires figurent l’ouverture d’ID Guard à des connecteurs tiers (notamment d’EDR), le développement commercial avec l’arrivée d’un profil dédié, la sécurisation des usages de l’IA via les évolutions de l’offre Cato, ainsi que la signature d’un nouveau partenariat autour de la récupération de données chiffrées après attaque réussie de rançongiciel.