La direction interministérielle du numérique (DINUM) a présenté, le 24 mars à Paris lors de la journée « L’État dans le nuage », le bilan 2025 de la doctrine « Cloud au centre ». Depuis 2021, cette dernière impose le recours prioritaire au cloud pour les nouveaux projets numériques de l’État et les évolutions significatives de ses systèmes d’information. Avec une accélération continue, comme l’illustre le graphique ci-dessous.

Le bilan 2025 fait apparaître 84 millions d’euros de commandes passées sur le marché interministériel « Nuage public », en hausse de 62 % sur un an. Cette progression s’explique par la montée du nombre de projets, avec 847 projets distincts ayant passé commande, soit une hausse de 42 % et l’équivalent de deux nouveaux projets par jour. Le nombre de structures publiques utilisatrices a lui progressé de 27 %.

La dynamique actuelle est solide mais reste celle d’un marché en phase d’adoption, porté par une multitude de petites commandes et par l’arrivée continue de nouveaux projets. Le montant moyen commandé par projet progresse à 95 000 euros, mais le montant médian n’est que de 16 000 euros, signe d’un marché encore très dispersé. La DINUM note aussi que la dépense annuelle des projets déjà lancés recule en médiane, de 28 000 à 14 000 euros, ce qui peut s’expliquer par une meilleure maîtrise des coûts, des pratiques FinOps ou encore un contexte budgétaire plus contraint.

En parallèle, les grands projets commencent à apparaître. Une dizaine d’entités pèsent déjà à elles seules 50% du marché. La DINUM souligne d’ailleurs qu’à ce stade de développement, une seule grosse commande peut encore modifier fortement les équilibres annuels.

Un autre motif de satisfaction est le poids croissant des offres souveraines européennes. Celles-ci ont représenté 70% de la commande publique en 2025, et même 99% sur le seul périmètre de l’État. Le bilan souligne aussi que les offres européennes standard ont doublé en valeur sur un an, tandis que le segment SecNumCloud progresse de 20% en nombre de commandes et de 10% en montant.

Cette évolution est aussi liée à l’élargissement de l’offre de cloud de confiance. Fin 2025, PREMI3NS, l’offre de S3NS opérant la technologie Google Cloud Platform, a obtenu la qualification SecNumCloud. Les offres d’autres acteurs dont Bleu, Scaleway, OVHcloud et NumSpot devraient suivre rapidement. En parallèle, le marché « Nuage public » commence à intégrer des offres d’intelligence artificielle souveraine, comme les modèles de Mistral AI déployés sur l’infrastructure SecNumCloud d’Outscale.

Pour la DINUM, le passage à l’échelle doit désormais venir de la consolidation des trajectoires ministérielles et de l’arrivée progressive des grands projets, à mesure que l’offre s’étoffe.