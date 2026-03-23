Guillaume de Lavallade remplace Denis Planat à la tête de la filiale d’Iliad dédiée aux entreprises. L’ex-directeur général de Hub One depuis 2018 et de SFR Business, entre 2015 et 2017, prend la tête de l’entité B2B de l’opérateur télécom à partir du 7 avril 2026.

Dirigée par Denis Planat depuis 2021, Free Pro (ex Jaguar Network) a doublé son activité et revendique à présent 100.000 clients, des PME en majorité, pour un chiffre d’affaires annuel de 151,8 millions. Denis Planat va rester chez Free Pro mais en tant que vice-président, avec pour mission d’accompagner la transition et d’accélérer le recrutement des grands comptes.

« Je remercie vivement Denis Planat pour tout ce qu’il a apporté à Free Pro au cours de ces cinq dernières années et suis ravi que nous puissions continuer à bénéficier de son expertise », déclare Nicolas Thomas, directeur général de Free, dans un communiqué. « Guillaume de Lavallade dispose d’une très solide expérience de direction dans les secteurs des télécoms, de la cybersécurité et des technologies. Nous avons de grandes ambitions pour le B2B, qui constitue l’un de nos premiers relais de croissance en France ».

En octobre 2025, la société a lancé une nouvelle Freebox Pro, incluant de la téléphonie, des sauvegardes cloud et de la cybersécurité embarquée. En début d’année 2026, Free Pro soulignait, auprès de Channelnews, être en dynamique d’hyper croissance, notamment grâce à la contribution de ses partenaires de distribution.