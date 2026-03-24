L’éditeur français en cybersécurité lance une campagne de recrutement d’intégrateurs en France. Il précise que son choix se posera en priorité sur des partenaires ayant déjà des compétences dans la sécurité et la Défense. Obvious Technologies prévoit de mettre à leur disposition des formations ainsi que du support marketing et commercial avant-vente.

Basée à Nanterre, la société Obvious Technologies a été co-fondée fin 2018 par Naoufal El Ouali, Béranger Kabbas et Thierry Orosco, un ancien commandant du GIGN, l’unité d’élite de la gendarmerie française. Sa solution OODA World (OODA pour Observer, Orienter, Décider et Agir) fournit des outils de commandement et de contrôle pour accélérer la prise de décision stratégique et tactique, notamment pour la protection de sites sensibles et la sécurité de grands événements. Elle s’adresse particulièrement aux acteurs de la sûreté, de la sécurité et aux opérateurs critiques. Cette suite logicielle, alimentée par l’OS de Constellation, combine de l’IA, de la 3D, des jumeaux numériques et des données exploitables « pour simplifier, visualiser et intégrer de manière transparente des données multi-sources », selon les termes du communiqué. Concrètement, elle remonte les données de capteurs (de trafic, de sécurité, de géolocalisation, de transport) au sein d’un jumeau numérique. « Une fois recueillies et analysées, ces données permettent de simuler, d’anticiper et de prévoir différents scénarios, mais aussi de réagir, en temps réel, à une situation critique ».

« Nous allons tisser des relations de long terme avec des intégrateurs français qui souhaitent s’appuyer sur une offre éprouvée à l’international pour son approche pragmatique », déclare Thierry Orosco.

Au cours des douze derniers mois, 95% du chiffre d’affaires d’Obvious Technologies a été réalisé à l’international, plus particulièrement au Moyen-Orient, où l’éditeur bénéficie d’une forte implantation. La société revendique le centre commercial de Dubai, la ville de Médina (KSA), la gendarmerie tunisienne, ou encore l’aéroport de Doha, parmi ses clients.