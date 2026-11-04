Pionnier français de la sensibilisation à la cybersécurité, Conscio Technologies publie un livre blanc consacré aux enjeux de sensibilisation à la cybersécurité dans le contexte de NIS2. Son ambition est de proposer aux RSSI, DSI et responsables conformité une lecture opérationnelle de la directive et de les aider à construire une démarche de sensibilisation pertinente, mesurable et défendable dans le temps.

Un sujet stratégique pour les entreprises

Avec NIS2, la sensibilisation à la cybersécurité change de dimension. Il ne s’agit plus seulement de démontrer que les collaborateurs ont suivi une formation ou participé à une campagne. La directive inscrit la cybersécurité dans une logique de gestion des risques et d’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre.

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Les organisations doivent donc pouvoir expliquer leur démarche : quels risques ont été identifiés ? Quelles populations sensibiliser ? Pourquoi privilégier certaines actions ? ou encore comment mesurer leur efficacité et utiliser les résultats pour améliorer le dispositif ?

Ces questions, Conscio Technologies les connaît bien. Elles sont au cœur des problématiques rencontrées par ses clients et structurent depuis 20 ans son approche de la sensibilisation.

Capitaliser sur l’expérience pour mieux partager les bonnes pratiques

La sensibilisation doit produire des résultats, au-delà du simple suivi d’une formation : cette conviction guide la démarche de Conscio Technologies, qui associe compréhension des risques, pédagogie, suivi des indicateurs et accompagnement dans la durée.

Le livre blanc traduit cette expérience en recommandations opérationnelles pour construire une sensibilisation adaptée aux risques et en mesurer les résultats. Il présente la méthode pédagogique de Conscio Technologies (Interpeller, Expliquer, Appliquer, Réactiver), ainsi que la sensibilisation impliquante, qui engage les collaborateurs dans des actions concrètes.

L’étude d’impact annuelle approfondit cette démarche : elle permet d’identifier les freins à la participation, d’évaluer les effets perçus de la sensibilisation et de situer les résultats par rapport au panel de répondants. Ces éléments contribuent à documenter la démarche lors d’un audit ou d’un contrôle.

Un principe central guide l’ouvrage : les résultats doivent servir à ajuster le dispositif et à déterminer l’action suivante, au-delà du reporting.

Des outils concrets pour évaluer son dispositif

Le livre blanc comprend notamment une check-list intitulée « Votre dispositif est-il NIS2-defendable ? », conçue pour aider les organisations à évaluer leur niveau de préparation autour de trois axes clés : la gouvernance et la formalisation, la couverture des risques et des populations, ainsi que la mesure des résultats et l’amélioration continue.