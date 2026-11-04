LABEL4.AI, deeptech française spécialisée dans l’identification et la traçabilité des contenus générés ou manipulés par intelligence artificielle, annonce sa collaboration avec le DataLab de la Présidence de la République, autour des enjeux de confiance, de sécurité et de souveraineté liés à l’intelligence artificielle.

À mesure que l’IA transforme les usages et les organisations, la maîtrise des technologies et la confiance dans les environnements numériques deviennent des enjeux stratégiques, notamment pour les institutions publiques. C’est dans cette perspective que LABEL4.AI, en s’appuyant sur les travaux de recherche de l’Inria et du CNRS, a développé des technologies innovantes au service de la transparence, de la traçabilité et de la confiance numérique.

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Nicolas Bodin chez LABEL4.AI « Notre collaboration avec les équipes du DataLab s’inscrit dans cette ambition commune : explorer le potentiel des technologies françaises pour répondre aux nouveaux défis posés par l’intelligence artificielle. Un grand merci aux équipes du DataLab de la Présidence de la République pour la qualité de nos échanges et de cette collaboration. Nous sommes fiers de mettre l’innovation française au service de la confiance numérique. »