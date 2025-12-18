La forte exposition aux cyberrisques des acteurs industriels et organisations utilisant des systèmes OT/IOT et embarqués est au cœur de l’actualité. Dans ce contexte, il est fondamental de prendre en compte cet état de fait et de repenser en profondeur sa gouvernance cyber pour éviter toute compromission qui pourrait avoir des conséquences importantes. Mais comment faire et quels fondamentaux mettre en œuvre ?

Sécurité des industries 4.0/5.0

Protéger l’avenir des infrastructures critiques est indispensable. Avec 25 % des cyberattaques ciblant le secteur manufacturier et des incidents majeurs récents (traitement des eaux, automobile), l’urgence est réelle. En ce sens, déployer des solutions pragmatiques adaptées aux spécificités des environnements industriels est indispensable : segmentation réseau, protocoles sécurisés, gestion d’identités robuste et détection avancée des intrusions. Plus globalement, anticiper les menaces de demain avec une approche Zero Trust, spécialement conçue pour l’industrie moderne, complète le dispositif.

Sécurité des systèmes embarqués

De l’aviation aux robots chirurgicaux, les systèmes embarqués exigent une sécurité sans faille dans des environnements critiques. La protection contre les cyberattaques doit être intégrée dès la conception et respecter des standards rigoureux (ISO 21434, DO-326, IEC 62443). Pour relever ces défis complexes, différentes actions clés sont à effectuer : identification des exigences, analyse des risques, audit de code, et validation par des tests d’intrusion.

IoT & Sécurité produit

En 2025, 25 milliards d’objets connectés transforment notre quotidien (Smart Home, Smart Cities, IoT industriels et médicaux). Cette révolution apporte une valeur ajoutée considérable aux entreprises, mais cache un risque majeur : 60 % de ces dispositifs présentent des vulnérabilités pouvant entraîner des arrêts de production, des fuites massives de données ou de l’espionnage industriel. S’appuyer sur une approche complète est alors indispensable : audit approfondi, renforcement de sécurité (chiffrement robuste, segmentation, durcissement), veille et surveillance continue sur les menaces émergentes.

Les piliers essentiels de la cybersécurité et de la résilience des systèmes OT/IOT et embarqués

Plusieurs piliers fondamentaux communs permettent de protéger les infrastructures critiques, les dispositifs intelligents et les systèmes industriels contre les cybermenaces et les pannes.

Security by Design : Intégrer la cybersécurité dès la phase de développement en appliquant les principes de moindre privilège et de réduction de la surface d’attaque et en réalisant des analyses de code et des tests de d’intrusion.

Sécurité du matériel et du logiciel : Protéger les composants physiques des attaques par rétro-ingénierie, injection de fautes et canaux auxiliaires et garantir l’intégrité des logiciels embarqués via un boot sécurisé et le chiffrement des firmwares.

Sécurisation des communications et des réseaux : Assurer la confidentialité et l’intégrité des échanges entre appareils via des protocoles sécurisés et limiter la propagation des menaces en séparant les flux IT/OT.

Gestion sécurisée des mises à jour : Garantir la fiabilité des mises à jour avec des mécanismes OTA sécurisés, des signatures numériques et des vérifications d’intégrité et réfléchir au processus de maintien en condition de sécurité dès la phase de conception

Architectures résilientes : Assurer la continuité des opérations avec des systèmes redondants, des architectures fail-safe et des stratégies de récupération rapide.

Supervision et détection des menaces : Déployer des systèmes de détection d’intrusion (IDS/IPS) et des solutions SIEM/SOAR adaptées aux environnements embarqués et industriels pour anticiper les cyberattaques.

Ces quelques éléments sont les jalons indispensables à intégrer pour déployer une approche à 360° au service de la protection des infrastructures critiques.

Par Pierre Nicolas chez Scassi powered by Squad