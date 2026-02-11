IMS Networks, expert en sécurisation des infrastructures critiques, fait évoluer son équipe commerciale en nommant Matthieu HUMBRECHT au poste de Directeur commercial pour la région nord. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l’entreprise qui s’articule autour des valeurs d’excellence opérationnelle, d’accompagnement, de souveraineté et de proximité.

Matthieu HUMBRECHT devra notamment structurer l’activité commerciale d’IMS Networks sur la moitié nord de la France et accroître la visibilité et la notoriété de l’entreprise sur ce territoire. Avec pour ambition de doubler le chiffre d’affaires sur les cinq prochaines années, il jouera donc un rôle clé pour développer les parts de marché d’IMS en signant de nouveaux clients et en fidélisant et développant la base existante.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise ces quinze dernières années dans l’industrie IT. Il a notamment évolué à des postes de management dans des structures de premier plan à l’image d’Orange pendant onze ans ou encore dernièrement chez Huawei où il avait la charge de la gestion des partenariats commerciaux en qualité de Partner Sales Managers France. Matthieu HUMBRECHT est ingénieur diplômé de l’ENSEEIHT et titulaire de MAI de Kedge.

Matthieu HUMBRECHT, Directeur commercial région nord d’IMS Networks « Chez IMS Networks, nous croyons en l’alliance parfaite entre la technologie de pointe et l’expertise humaine. Notre équipe NSOC est déterminée à rendre disponibles les infrastructures numériques de nos clients et à déjouer les cybermenaces les plus sophistiquées. Disponibles 24h/24 et 7j/7, nous accompagnons avec rigueur et proximité les acteurs privés et publics, des industriels aux services financiers, pour se connecter à leurs données en toute sécurité. Certifiés ISO 27001 et opérant depuis la France, nous plaçons la sécurité et la résilience au cœur de notre mission, tout en maintenant une démarche d’amélioration continue pour nos clients. »