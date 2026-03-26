Depuis 10 ans, IMS Networks déploie une offre pour protéger des attaques par déni de service distribué (Distributed Denial of Service, DDoS) totalement souveraine. IMS Networks annonce une nouvelle offre intégrée contre les attaques DDoS sur les couches ISO de 1 à 7 pour aider ses clients à superviser, devancer et mitiger les attaques sur les réseaux, infrastructures et applications.

Dans un contexte où le cyber-risque est plus présent que jamais et ceci dans un contexte géopolitique qui vient bousculer nos schémas de gestion opérationnelle de la cybersécurité, il est important de disposer pour les entreprises et institutions publiques des solutions robustes et de confiance. Dans le 11ème baromètre CESIN–OpinionWay il est souligné que 21% des organisations victimes de cyberattaques ont subi un déni de service distribué.

Dans sa stratégie 2026, IMS Networks veut faire de la protection anti-DDoS souveraine une offre de référence nationale et va investir plus de 1 million d’euros dans l’évolution de sa plateforme.

Résilience et souveraineté numérique : une priorité stratégique pour les organisations

La fragmentation de l’espace numérique mondial s’accélère, alimentée par les rivalités technologiques et économiques entre grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Europe. Dans ce contexte, les cyberattaques – qu’il s’agisse de ransomwares ou d’attaques par déni de service distribué (DDoS) – ciblent de plus en plus les infrastructures critiques et les services numériques essentiels.

Ces dernières années, plusieurs attaques DDoS d’ampleur ont rendu des services en ligne temporairement inaccessibles, perturbant l’activité économique et la continuité des services publics. Ces opérations s’inscrivent parfois dans des stratégies de guerre hybride ou de cyber pression, visant à déstabiliser des organisations ou des États.

Dans ce contexte, la maîtrise des infrastructures numériques et la capacité à garantir la continuité des services deviennent des enjeux stratégiques pour les organisations européennes.

La réponse d’IMS Networks : un numérique plus sûr, responsable et souverain

Face à ces défis, IMS Networks défend une vision claire : construire un numérique plus sûr, plus responsable et plus souverain.

L’entreprise accompagne depuis trente ans les organisations dans l’exploitation et la sécurisation de leurs infrastructures critiques. Ses services sont 100 % opérés en France, depuis ses propres infrastructures, sans sous-traitance à l’étranger et dans un environnement certifié ISO 27001.

Cette indépendance technologique permet aux clients d’IMS Networks de conserver une maîtrise de leurs flux, de leurs données et de leurs mécanismes de défense, un critère devenu essentiel pour les organisations exposées au grand public ou opérant des services critiques.

IMS Networks veut faire de la protection anti-DDoS souveraine une offre de référence nationale

Dans sa stratégie 2026, IMS Networks veut faire de la protection anti-DDoS souveraine une offre de référence nationale et va investir plus de 1 million d’euros dans l’évolution de sa plateforme.

« Notre stratégie vise à faire d’IMS Networks une référence française de la protection anti-DDoS et de la résilience des infrastructures critiques. En combinant souveraineté technologique, expertise humaine et proximité avec nos clients, nous voulons contribuer à bâtir un numérique plus sûr et plus autonome pour les organisations françaises et européennes. » déclare Sacha HILIC, Directeur Général d’IMS Networks.