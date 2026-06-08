HID a annoncé le lancement de HID Converged Credentials. Cette solution permet aux organisations de sécuriser leurs espaces et de gérer les identités et identifiants de leurs collaborateurs grâce à une seule plateforme unifiée. Reposant sur un identifiant unique résistant au phishing, elle unifie les accès physiques et logiques et offre une voie concrète pour moderniser leur architecture d’identité, sans perturber l’infrastructure existante.

Un besoin de convergence

La plupart des entreprises considèrent la sécurisation des bâtiments et des systèmes d’information comme deux disciplines indépendantes. Les prestataires sont différents et les identifiants sont distincts : les collaborateurs accèdent au bâtiment avec un badge, puis se connectent à leur ordinateur avec un mot de passe et s’identifient sur les applications cloud avec une méthode encore différente. Le cloisonnement de ces différents systèmes et identifiants multiplie les risques potentiels et complexifie la gestion et l’audit.

En parallèle, les menaces évoluent. Avec l’IA, les méthodes d’attaque deviennent plus sophistiquées. Combler les failles liées aux identités n’est donc plus une option. Pour faire face à ces risques, les entreprises doivent unifier la gouvernance de leurs identités physiques et numériques.

“Dans un contexte où les cybermenaces se multiplient, une solution d’identité convergée permet de sécuriser à la fois les accès physiques et logiques depuis une plateforme unique. C’est aussi une réponse concrète aux exigences de la directive NIS2, dont la transposition en droit français renforce l’urgence d’agir.” explique Steven Commander, Directeur Prescription HID PACS.

Cet avis est largement partagé au sein du secteur. Dans le cadre d’un rapport sur la sécurité et l’identité, HID a interrogé 1 500 utilisateurs et acteurs du secteur. Il en est ressorti que 75 % des organisations déploient déjà ou évaluent des solutions d’identité unifiées. Pour toutes les catégories interrogées, la gestion des identités reste la priorité stratégique puisque 73 % des professionnels de la sécurité physique la désignent comme une tendance majeure et 60 % prévoient d’augmenter le budget alloué à la gestion. Néanmoins, malgré une demande évidente, plus de la moitié des personnes interrogées considèrent que le progrès est freiné par la complexité liée aux identités cloisonnées.

Des identités unifiées pour tous les points d’accès

Pour répondre à ce besoin d’une gestion unifiée des identités, HID Converged Credentials regroupe l’accès physique et logique sous un identifiant conforme aux standards du marché. Les collaborateurs utilisent le même badge ou identifiant qu’ils ont déjà pour ouvrir une porte sécurisée et se connecter au poste de travail et aux applications de l’entreprise, sans avoir besoin de mot de passe. Les administrateurs n’ont plus à jongler entre les différents systèmes d’identité.

Cette solution, compatible avec le standard FIDO2 ou la technologie PKI, sécurise les environnements physiques et logiques grâce à une authentification forte pour lutter contre le phishing notamment. Pour les administrateurs, cela se traduit par une meilleure visibilité sur tous les points d’accès, une mise en conformité facilitée, une meilleure traçabilité et une gestion des accès centralisée et rationalisée.

« Les entreprises recherchent aujourd’hui des solutions moins complexes, mais tout aussi sécurisées », déclare Sean Dyon, vice-président et responsable de l’authentification chez HID. « HID Converged Credentials offre les deux : les collaborateurs accèdent aux bâtiments, à leur poste de travail et aux applications avec un seul identifiant, et la gestion des identités est à la fois plus simple et plus efficace ».

La gamme HID Converged Credentials

La solution HID Converged Credentials se décline en plusieurs formats, selon les besoins des entreprises et des utilisateurs :

Crescendo® Smart Cards: Une seule carte pour l’accès physique et la connexion numérique avec protection contre le phishing. La carte est compatible avec FIDO2, PKI et OATH, sans besoin de jeton spécifique.

Security Keys: Authentificateurs FIDO2/PKI portables pour un accès hautement sécurisé aux postes de travail et aux applications cloud.

Micro Readers: Des lecteurs NFC compacts permettant d’étendre les usages de l’accès unifié aux postes de travail et aux environnements où l’utilisation de l’accès mobile n’est pas pratique.

La gamme HID Converged Credentials a été conçue pour simplifier et unifier la gestion du cycle de vie des identités pour les accès physiques et logiques, afin de renforcer la sécurité grâce à des identifiants plus sûrs, une administration plus simple, une expérience utilisateur homogène et une traçabilité optimale.