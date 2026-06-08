HID a annoncé le lancement de HID Converged Credentials. Cette solution permet aux organisations de sécuriser leurs espaces et de gérer les identités et identifiants de leurs collaborateurs grâce à une seule plateforme unifiée. Reposant sur un identifiant unique résistant au phishing, elle unifie les accès physiques et logiques et offre une voie concrète pour moderniser leur architecture d’identité, sans perturber l’infrastructure existante.

Un besoin de convergence 

 

La plupart des entreprises considèrent la sécurisation des bâtiments et des systèmes d’information comme deux disciplines indépendantes. Les prestataires sont différents et les identifiants sont distincts : les collaborateurs accèdent au bâtiment avec un badge, puis se connectent à leur ordinateur avec un mot de passe et s’identifient sur les applications cloud avec une méthode encore différente. Le cloisonnement de ces différents systèmes et identifiants multiplie les risques potentiels et complexifie la gestion et l’audit.

En parallèle, les menaces évoluent. Avec l’IA, les méthodes d’attaque deviennent plus sophistiquées. Combler les failles liées aux identités n’est donc plus une option. Pour faire face à ces risques, les entreprises doivent unifier la gouvernance de leurs identités physiques et numériques.

“Dans un contexte où les cybermenaces se multiplient, une solution d’identité convergée permet de sécuriser à la fois les accès physiques et logiques depuis une plateforme unique. C’est aussi une réponse concrète aux exigences de la directive NIS2, dont la transposition en droit français renforce l’urgence d’agir.” explique Steven Commander, Directeur Prescription HID PACS.

Cet avis est largement partagé au sein du secteur. Dans le cadre d’un rapport sur la sécurité et l’identité, HID a interrogé 1 500 utilisateurs et acteurs du secteur. Il en est ressorti que 75 % des organisations déploient déjà ou évaluent des solutions d’identité unifiées. Pour toutes les catégories interrogées, la gestion des identités reste la priorité stratégique puisque 73 % des professionnels de la sécurité physique la désignent comme une tendance majeure et 60 % prévoient d’augmenter le budget alloué à la gestion. Néanmoins, malgré une demande évidente, plus de la moitié des personnes interrogées considèrent que le progrès est freiné par la complexité liée aux identités cloisonnées.

Des identités unifiées pour tous les points d’accès 

 

Pour répondre à ce besoin d’une gestion unifiée des identités, HID Converged Credentials regroupe l’accès physique et logique sous un identifiant conforme aux standards du marché. Les collaborateurs utilisent le même badge ou identifiant qu’ils ont déjà pour ouvrir une porte sécurisée et se connecter au poste de travail et aux applications de l’entreprise, sans avoir besoin de mot de passe. Les administrateurs n’ont plus à jongler entre les différents systèmes d’identité.

Cette solution, compatible avec le standard FIDO2 ou la technologie PKI, sécurise les environnements physiques et logiques grâce à une authentification forte pour lutter contre le phishing notamment. Pour les administrateurs, cela se traduit par une meilleure visibilité sur tous les points d’accès, une mise en conformité facilitée, une meilleure traçabilité et une gestion des accès centralisée et rationalisée.

« Les entreprises recherchent aujourd’hui des solutions moins complexes, mais tout aussi sécurisées », déclare Sean Dyon, vice-président et responsable de l’authentification chez HID. « HID Converged Credentials offre les deux : les collaborateurs accèdent aux bâtiments, à leur poste de travail et aux applications avec un seul identifiant, et la gestion des identités est à la fois plus simple et plus efficace ».

La gamme HID Converged Credentials 

 

La solution HID Converged Credentials se décline en plusieurs formats, selon les besoins des entreprises et des utilisateurs :

Crescendo® Smart Cards: Une seule carte pour l’accès physique et la connexion numérique avec protection contre le phishing. La carte est compatible avec FIDO2, PKI et OATH, sans besoin de jeton spécifique.

Security Keys: Authentificateurs FIDO2/PKI portables pour un accès hautement sécurisé aux postes de travail et aux applications cloud.

Micro Readers: Des lecteurs NFC compacts permettant d’étendre les usages de l’accès unifié aux postes de travail et aux environnements où l’utilisation de l’accès mobile n’est pas pratique.

La gamme HID Converged Credentials a été conçue pour simplifier et unifier la gestion du cycle de vie des identités pour les accès physiques et logiques, afin de renforcer la sécurité grâce à des identifiants plus sûrs, une administration plus simple, une expérience utilisateur homogène et une traçabilité optimale.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Libourne sécurise son avenir : Comment la mairie et la police municipale ont modernisé leur contrôle d’accès avec HID
Le défi : Simplifier et renforcer la sécurité municipale La mairie de Libourne et sa police municipale étaient confrontées à une problématique croissante de sécurité. La gestion des accès aux bâtiments municipaux, reposant sur des...

HID présente ses innovations en matière d’identification et d’authentification à TRUSTECH 2025
HID  présentera un ensemble de technologies destinées à sécuriser l’émission d’identités, renforcer l’authentification et accompagner la transition vers des usages sans contact et mobiles. Ces solutions répondent aux défis les plus préoccupants des organisations, allant...

HID renforce son offre FIDO avec le support d’une gestion centralisée des passkeys pour répondre aux enjeux de cybersécurité et de conformité
HID, filiale du groupe ASSA ABLOY et leader mondial des solutions d’identité de confiance et de contrôle d’accès, élargit sa gamme de badges certifiés FIDO, intégrant désormais la solution Enterprise Passkey Management (EPM). Conçue pour...

Rapport HID PACS 2025 : la mobilité et l’interopérabilité s’imposent comme les nouveaux standards
À l’occasion du Salon APS 2025 (7–9 octobre, Porte de Versailles – Stand C19), HID publie son rapport annuel PACS 2025 qui met en lumière une mutation profonde du contrôle d’accès physique. L’enquête révèle une...

HID atteint un NPS de 76 en Europe grâce à la transformation de son service client
98 % des demandes clients traitées en moins de 8 heures – Le nouveau modèle déployé par la division contrôle d’accès devient une référence du secteur Leader mondial des solutions d’identité de confiance et filiale...