Le groupe Guinot – Marie Cohr, référence internationale de la cosmétique professionnelle présente dans 73 pays, présente les résultats de son projet de transformation Supply Chain mené avec Colibri S&OP. En quelques mois, l’entreprise a considérablement amélioré la fiabilité de ses prévisions, réduit ses stocks de plusieurs millions d’euros et ramené son taux de rupture de 15 % à seulement 3 %.

Une Supply Chain devenue trop complexe pour Excel

Avec un réseau de plus de 15 000 instituts desservis dans le monde, des canaux de distribution variés et des lancements produits fréquents, Guinot faisait face à une complexité croissante dans la planification de sa demande. Réalisées historiquement sous Excel, les prévisions ne permettaient plus d’absorber la diversité des marchés, la saisonnalité et les variations de consommation. Les conséquences étaient importantes : ruptures de stock, surstocks et forte dépendance aux traitements manuels.

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Laurent Desegher, DSI de Guinot « Excel n’était plus capable de suivre. Nous avions besoin d’un outil professionnel, fiable, qui sécurise nos prévisions et accompagne notre croissance. »

Une solution adaptée aux enjeux internationaux

Après avoir évalué plusieurs solutions du marché, dont SAP, Guinot a retenu Colibri S&OP pour sa simplicité d’utilisation, sa capacité à gérer un environnement multi-pays et multi-canaux ainsi que la rapidité de son déploiement. Le projet a été réalisé en seulement quatre à cinq mois, avec une phase de cadrage permettant de définir les modèles statistiques, les règles de gestion et les axes d’analyse les plus pertinents. Les équipes ont rapidement abandonné Excel au profit d’une plateforme collaborative unique.

Des résultats rapides et mesurables

Quelques mois après la mise en production, les bénéfices sont déjà significatifs :

réduction du taux de rupture de 15 % à 3 % ;

diminution de 5 millions d’euros de la valeur des stocks ;

amélioration de l’ordonnancement de la production ;

meilleure visibilité sur les indicateurs grâce à Power BI ;

gain de productivité des équipes, désormais davantage consacrées à l’analyse qu’à la consolidation de fichiers Excel.

Laurent Desegher, DSI de Guinot« Nous avons gagné en efficacité et dégagé suffisamment de temps pour que les équipes travaillent davantage sur les indicateurs plutôt que sur Excel. »

Une transformation durable

Au-delà des résultats opérationnels, le projet a permis d’installer de nouvelles pratiques de collaboration et de renforcer la culture de pilotage de la Supply Chain. L’accompagnement des équipes, la simplicité de l’outil et son appropriation progressive ont favorisé une conduite du changement réussie. Fort de ces résultats, Guinot prévoit désormais de poursuivre son partenariat avec Colibri à travers un contrat de Tierce Maintenance Applicative (TMA), afin d’accompagner les nouveaux utilisateurs et de garantir la pérennité de la solution.