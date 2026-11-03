L’éditeur EUREKA SOLUTIONS annonce le déploiement de son ERP au sein de FERMOD, une entreprise familiale française fondée en 1934 et spécialisée dans la conception et l’assemblage de systèmes de fermeture pour portes isothermes.

Remplacer un ERP historique par une solution adaptée aux enjeux industriels

Après plus de vingt ans d’utilisation de son précédent ERP, FERMOD souhaitait moderniser un système devenu vieillissant et ne répondant plus pleinement à ses besoins. L’objectif était de disposer d’une solution pérenne, capable de couvrir l’ensemble des processus de l’entreprise et de répondre aux spécificités de son organisation industrielle.

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Lancé en 2020, le projet a débuté par une importante phase de réflexion interne et de recueil des besoins auprès des différents services. Cette démarche a abouti à la rédaction d’un cahier des charges détaillé, puis à une consultation de quatre éditeurs et intégrateurs ERP. À l’issue des démonstrations et de l’analyse des propositions techniques et commerciales, le choix s’est porté sur EUREKA SOLUTIONS.

Cette décision a été prise de manière collégiale, associant la direction informatique et les utilisateurs clés de FERMOD. Plusieurs critères ont été déterminants : la capacité de la solution à répondre précisément aux besoins métiers, la qualité des échanges avec les équipes d’EUREKA SOLUTIONS et la pertinence de l’architecture technique proposée. Habituée à un environnement IBM i, FERMOD souhaitait notamment conserver la maîtrise de son infrastructure informatique. La possibilité de déployer l’ERP en mode on-premise, avec un fonctionnement ne dépendant pas en permanence d’une connexion Internet, constituait ainsi un atout important.

Un déploiement progressif pour sécuriser la continuité des activités

Compte tenu de l’ampleur du projet, FERMOD et Eureka Solutions ont privilégié une approche méthodique et progressive. La collaboration a débuté par une étude d’adéquation de 30 jours, permettant aux équipes d’EUREKA SOLUTIONS d’approfondir leur connaissance des processus de FERMOD, de valider la couverture fonctionnelle de la solution et de confirmer les engagements pris lors de la phase de consultation.

S’en est suivie une phase de paramétrage, de tests et de formation. Le périmètre du projet concernait la quasi-totalité des fonctions de l’entreprise, notamment la comptabilité, les activités commerciales et la production, à l’exception de la paie. Pour sécuriser le changement, les deux entreprises ont adopté une démarche itérative, associant étroitement les utilisateurs aux différentes étapes du projet. Au total, 70 collaborateurs, répartis sur les deux sites de FERMOD, sont concernés par le nouvel ERP. Cette mobilisation a joué un rôle essentiel dans la réussite du projet, dont l’un des principaux enjeux était de garantir la continuité de l’activité industrielle lors du changement de système.

Une mise en production réussie

Le 8 juin 2026, FERMOD a officiellement basculé sur son nouvel ERP. Une étape particulièrement sensible pour une entreprise industrielle dont les processus de gestion, de commerce et de production reposent quotidiennement sur le système d’information.

Grâce à l’important travail de préparation et à la collaboration étroite entre les équipes de FERMOD et d’EUREKA SOLUTIONS, la transition s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans dysfonctionnement majeur. Si des optimisations restent à mener et si de nouveaux gains sont attendus dans les prochains mois, le nouvel ERP constitue désormais un socle solide pour accompagner l’évolution de FERMOD.

Au-delà de la dimension technologique, la réussite de ce projet repose sur trois facteurs essentiels : la qualité de la solution ERP d’Eureka Solutions, l’expertise et l’implication de ses équipes, ainsi que l’engagement des collaborateurs de FERMOD tout au long du déploiement.

Xavier HAAS, Président Directeur Général de FERMOD « Le remplacement d’un ERP utilisé depuis plus de vingt ans représentait un projet majeur pour notre entreprise. Nous avions besoin d’une solution capable de répondre à nos spécificités métiers, mais aussi d’un partenaire avec lequel construire une relation de confiance. L’implication des équipes d’EUREKA SOLUTIONS et la mobilisation de nos collaborateurs ont été déterminantes pour réussir cette transition. Aujourd’hui, nous disposons d’un outil opérationnel qui va continuer à évoluer avec nos besoins. »