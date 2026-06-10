L’idée de « graver » des données dans du verre pour les conserver pendant plusieurs millénaires peut sembler sortie d’un roman de science-fiction. Pourtant, les travaux récents autour du stockage optique dans le verre montrent qu’il ne s’agit plus uniquement d’un concept théorique. Le principe repose sur l’écriture de « voxels » (pixels 3D) dans un verre ultra-pur à l’aide de lasers. Des démonstrations ont déjà permis de stocker plusieurs téraoctets sur quelques millimètres d’épaisseur.

Au-delà de la prouesse technologique, une question plus large se pose : comment préserver durablement notre patrimoine numérique ?

Aujourd’hui, les supports classiques (disques, bandes, SSD, clés USB, etc.) répondent très bien aux besoins opérationnels mais restent soumis à des contraintes de durée de vie, de renouvellement matériel et d’obsolescence technologique. Le sujet ne concerne plus uniquement la capacité de stockage, mais aussi la stabilité des supports dans le temps.

Le stockage sur verre, une piste pour l’archivage du futur

 

Le stockage sur verre pourrait devenir une réponse complémentaire pour certains usages :

  • archives historiques ;
  • conservation scientifique ;
  • données patrimoniales ;
  • exigences réglementaires de très longue conservation.

Mais plusieurs défis restent ouverts :

  • des vitesses d’écriture encore limitées (~66 Mo/s selon les estimations disponibles) ;
  • une lecture actuellement beaucoup plus lente ;
  • des interrogations sur le comportement du matériau sur des durées extrêmes ;
  • une problématique souvent oubliée : conserver les données ne suffit pas, encore faut-il être capable de les relire dans plusieurs siècles.

Comme souvent en innovation, la vraie question n’est pas de remplacer les technologies existantes, mais de savoir comment les combiner intelligemment. Ces évolutions rappellent une réalité : une stratégie de stockage ne se limite pas à la capacité ou à la performance. Elle doit aussi intégrer les notions de résilience, d’archivage, de gouvernance et de pérennité des données.

Par Flavien Astraud 

Ingénieur R&D chez ITS Integra

  • Ce contenu a été rédigé à partir de la lecture d’un article scientifique et enrichi d’une réflexion orientée autour des enjeux d’infrastructure, d’archivage et de pérennité des données pour ITS Integra.  

Nos lecteurs ont lu ensuite


Keyrus et ITS Integra – Une alliance durable qui évolue
Un nouvel élan pour le partenariat entre Keyrus et ITS Integra A une époque marquée par la vitesse du changement, il convient de souligner les relations qui durent.  L’histoire entre Keyrus, spécialiste international du conseil...

Vers un modèle Centre de Service mutualisé – Témoignage SwissLife – ITS Integra
Depuis novembre 2020, ITS Integra accompagne dans sa transformation digitale, un client historique d’ITS Group : SwissLife. En effet, dans un contexte d’évolution et de rationalisation de son SI, le groupe d’Assurance-Vie Suisse a demandé...

FIDAL accélère son Move to Cloud avec ITS Integra
ITS Integra, spécialiste desServices managés sur le Cloud, étend sa collaboration avec le groupe FIDAL autour de différents sujets d’infogérance, de support et de move to Cloud.   FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affaires...

ITS Integra devient partenaire Advanced d’OVHcloud
Après Microsoft Azure en octobre 2019, l’infogéreur multicloud ITS Integra a entamé une collaboration rapprochée avec le fournisseur de services cloud national dans le cadre d’un accord de partenariat stratégique signé mi-mai. En vertu de cet...

SSD de 1 To, standard NVMe….Samsung parie fortement sur les disques Flash
À l’occasion de son SSD Global Summit qui se déroulait la semaine dernière à Séoul, Samsung a affiché son ambition de devenir le numéro un mondial des SSD en avançant ses pions sur le marché...