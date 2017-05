C’est très discrètement, au cours de la présentation des résultats de la société, que le président de NetApp, George Kurian a annoncé deux nouvelles acquisitions, celles d’Immersive Partner Solutions et de Plexistor. Les conditions financières de ces opérations n’ont pas été dévoilées. Toutefois, selon le site d’informations technologiques israélien NoCamels, NetApp aurait déboursé 20 millions de dollars pour Plexistor.

Basée à Littleton dans le Colorado, la jeune pousse Immersive Partner Solutions développe Cidat, une plateforme permettant l’automatisation du déploiement et de la gestion d’infrastructures convergentes à base de serveurs UCS de Cisco. « Nous allons intégrer cette propriété intellectuelle dans nos solutions FlexPod afin d’aider les clients à simplifier et à automatiser la gestion du cycle de vie et renforcer ainsi notre leadership sur le marché des infrastructures convergées », a expliqué George Kurian. Outre FlexPod, la plateforme prend également en compte les infrastructures convergées de stockage SmartStack de Nimble Storage, FlashStack de Pure Storage et VersaStack d’IBM.

Basée à la fois à Herzliya en Israël et à Sunnyvale en Californie, la start-up Plexistor a de son côté mis au point une plateforme SDM pour tirer parti à la fois de la DRAM volatile et de la mémoire persistante, comme les mémoires NVDIMM (3D Xpoint, ReRam, PRAM), et les disques NVMe dans les environnements de stockage. « Nous sommes entrés en négociation pour acquérir Plexistor, une société offrant une technologie et une expertise dans les mémoires persistantes à très faible latence. Cette propriété intellectuelle unique nous aidera à accélérer notre position de leader et de capturer de nouveaux types d’applications et des charges de travail émergentes », a commenté le CEO de NetApp.