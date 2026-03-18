Le luxembourgeois Gcore, spécialiste du cloud et des solutions d’IA en périphérie, s’allie au géant mondial de la distribution IT, TD Synnex, pour distribuer ses logiciels en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Benelux et en Turquie.

Un communiqué précise que, dans le cadre de cet accord, les partenaires de TD Synnex pourront proposer « des solutions logicielles d’IA prévalidées, souveraines et prêtes à l’emploi, sans la complexité généralement associée à la conception, à l’intégration et au déploiement d’infrastructures IA ». Craig Smith, vice-président Data, AI and Applications Europe chez TD Synnex assure que ces solutions répondent « aux exigences de performance, de sécurité et de conformité réglementaire dans des environnements clients réels ».

L’offre couvre l’ensemble du cycle de vie de l’IA, notamment la cloudification des GPU (Gcore AI Cloud Stack), l’entraînement et l’optimisation des modèles, ainsi que l’inférence sur des environnements on-premises, hybrides et cloud (Gcore Everywhere AI).

TD Synnex assurera le support commercial et marketing des partenaires, ainsi qu’un soutien go-to-market coordonné afin d’aider les partenaires à comprendre, positionner et déployer efficacement les solutions logicielles d’IA de Gcore.