Avec le D895M, Snom enrichit la série D8xx et définit un nouveau standard en matière de téléphonie IP haut de gamme « engineered in Germany ». Grâce à des technologies avancées, à un design ergonomique et à une connectivité optimale, ce nouveau modèle phare est évolutif, durable et prêt à garantir la souveraineté numérique dans les environnements d’entreprise modernes.

Le D895M, modèle le plus avancé de la gamme, est le fruit d’un important travail de R&D axé sur la simplicité d’utilisation, la protection de l’investissement dans le temps et l’intégration parfaite aux réseaux d’entreprise moderne. L’appareil s’adresse aux organisations qui exigent une plateforme de communication professionnelle, sécurisée et néanmoins intuitive. Des bureaux individuels à la direction, en passant par les espaces d’accueil, le D895M associe une qualité vocale exceptionnelle à une utilisation précise et immédiate, ainsi qu’un design raffiné qui valorise tout environnement de travail moderne.

Écran tactile grand format pour une visibilité maximale

L’écran couleur haute résolution de 8 pouces permet d’afficher les contacts, les lignes et les fonctions de façon claire et organisée. L’interface tactile intuitive permet une utilisation rapide et sans erreur et offre un gain d’efficacité significatif, en particulier aux postes de travail où le volume de communication est élevé.

Confort maximal et liberté de mouvement grâce au combiné DECT et à une acoustique de haute qualité

Une autre caractéristique distinctive du D895M est son combiné DECT intégré, qui offre une grande liberté de mouvement sans compromettre la qualité vocale. Les utilisateurs peuvent se déplacer librement dans la pièce pendant un appel sans être reliés par un câble, tout en bénéficiant d’une connexion stable et d’une qualité audio claire. Cette fonctionnalité apporte une valeur ajoutée notable, en particulier dans les environnements de travail dynamiques tels que les réceptions ou les salles de réunion. L’audio HD, la large gamme de fréquences et la suppression intelligente de l’écho garantissent une transmission cristalline de la voix même dans les environnements open space. Associé à un matériel robuste, à un mécanisme de décroché éprouvé et à la finesse de l’usinage, ce nouveau terminal constitue une solution synonyme de durabilité, de stabilité et d’excellence acoustique.

Connectivité polyvalente pour les environnements de travail modernes

Le D895M offre d’innombrables possibilités de connexion et d’intégration pour répondre aux exigences des modes de travail hybrides modernes. La connectivité Gigabit Ethernet et WLANpermet d’intégrer l’appareil avec une flexibilité exceptionnelle dans les infrastructures informatiques existantes. Les prises USB dédiées permettent également de connecter des casques en option et d’adapter le téléphone aux différents flux de travail individuels. L’intégration aux systèmes de communications unifiées se fait de manière transparente : le D895M est compatible avec les principales solutions IP-PBX et UC et se prête donc parfaitement à une utilisation dans des environnements d’entreprise hétérogènes. À cela s’ajoutent des protocoles de sécurité de pointe, un transfert de données crypté et des mises à jour régulières du micrologiciel, garantissant les normes les plus élevées en matière de protection des données et de conformité réglementaire. Le D895M répond ainsi aux exigences techniques et réglementaires des entreprises au niveau international.

Fonctionnalités avancées grâce au module D8C

Pour les postes de travail traitant un volume d’appels élevé ou nécessitant des tâches de commutation complexes, le D895M peut être associé jusqu’à trois modules d’extension D8C. Ce dernier est doté d’un grand écran couleur haute résolution avec une interface utilisateur claire et se connecte via USB en mode Plug & Play. Il enrichit le téléphone de touches de fonction supplémentaires ainsi que d’options d’affichage, permettant de configurer jusqu’à 60 fonctions réparties sur plusieurs pages. Le D8C est ainsi l’appareil idéal pour les réceptions, les postes d’assistants et les scénarios de gestion des appels où une vue d’ensemble immédiate et des possibilités d’accès direct aux fonctions sont déterminantes.

Durabilité et conception durable

Le D895M allie des matériaux de haute qualité à une technologie économe en énergie et à une architecture de produit durable. Une consommation électrique optimisée via Power over Ethernet, des composants robustes et une disponibilité à long terme des pièces de rechange contribuent à préserver les ressources et à protéger l’investissement dans le temps. Snom aide ainsi les entreprises à exploiter leur infrastructure informatique de manière économique et respectueuse de l’environnement sur le long terme.

Souveraineté numérique et sécurité issues du savoir-faire allemand

Comme toutes les solutions Snom, le D895M a été développé en Allemagne et répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données. Des communications cryptées, des mises à jour régulières du micrologiciel et la gestion transparente du cycle de vie du produit garantissent aux entreprises un contrôle total sur leur infrastructure de communication. Le D895M répond ainsi aux exigences essentielles des services informatiques modernes : haute fiabilité opérationnelle, intégration simple et durabilité – le tout basé sur la qualité de l’ingénierie allemande.

« Avec le D895M, nous complétons notre série D8xx et proposons un terminal IP qui allie parfaitement design, performances et confort d’utilisation », déclare Fabio Albanini, Senior VP Sales & Operations. « Grâce à son écran tactile grand format, à son combiné DECT et à ses nombreuses options de connexion, nous répondons à toutes les exigences d’une communication d’entreprise flexible, sécurisée et prête pour l’avenir. C’est exactement ce que nous entendons chez Snom par qualité haut de gamme – engineered in Germany. »

Le nouveau produit phare de la série D8xx de Snom est disponible dès maintenant chez les revendeurs spécialisés et est couvert par une garantie constructeur de trois ans.