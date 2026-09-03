Saaswedo et Software Contract Solutions (SCS) annoncenti un partenariat stratégique. Objectif : offrir aux grandes entreprises une approche unifiée et entièrement indépendante de l’optimisation de leurs dépenses IT. Ensemble, les deux cabinets couvrent désormais l’intégralité du spectre des dépenses IT des entreprises. Saaswedo apporte son expertise éprouvée dans la maîtrise des coûts télécoms et de la gestion des équipements mobiles, tandis que SCS met à disposition sa profonde connaissance de l’optimisation des licences logicielles et de la négociation de contrats SaaS.

Pour les directions IT, financières et achats, les dépenses informatiques figurent parmi les postes les plus importants et les plus complexes à piloter, qu’il s’agisse de télécoms, de mobile, de licences logicielles ou d’abonnements SaaS. Ce partenariat permet désormais d’adresser l’ensemble de ces dimensions au travers d’une relation de conseil unique, coordonnée et sans aucun conflit d’intérêts.

“Ce partenariat stratégique avec Saaswedo marque une étape majeure dans notre capacité à offrir à nos clients une approche véritablement unifiée du contracting logiciel et de l’exécution SaaS. Chez Software Contract Solutions, nous accompagnons les organisations dans la complexité des contrats logiciels et de la gestion des actifs logiciels, avec clarté et confiance. Avec Saaswedo, nous étendons aujourd’hui cette expertise au-delà des contrats logiciels pour offrir à nos clients une visibilité complète sur l’ensemble de leurs dépenses IT.”Stephanie Stellflug, Software Contract Solutions

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“Saaswedo a bâti son expertise autour du Telecom Expense Management et des Managed Mobility Services, en aidant les entreprises à reprendre pleinement le contrôle de leurs coûts télécoms et de leurs équipements mobiles. Software Contract Solutions apporte cette même rigueur sur le volet logiciel. Ensemble, nous couvrons l’intégralité du spectre des dépenses IT et offrons à nos clients une approche véritablement complète pour optimiser ce qui est devenu l’un de leurs postes de coûts les plus stratégiques.” Christian Cor, Saaswedo

Saaswedo et SCS sont deux cabinets de conseil entièrement indépendants, sans aucune affiliation avec les éditeurs ou les opérateurs, garantissant que les seuls intérêts des clients guident chaque mission.