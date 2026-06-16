rzilient complète son équipe de Direction avec l’arrivée d’Édouard de Posson au poste de CRO. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour l’entreprise qui a vu bondir son chiffre d’affaires de 20 % sur son dernier exercice.

Dans le cadre de sa mission, Édouard de Posson a en charge de piloter et de faire évoluer la stratégie commerciale de rzilient en France et en Espagne et de superviser une équipe d’Account Managers. Il joue également un rôle clé dans le développement d’alliances commerciales avec des acteurs complémentaires et contribue à renforcer significativement les parts de marché de rzilient à long terme sur l’ensemble des domaines d’expertise proposés par la société (services managés, plateforme, etc.).

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience managériale acquise dans des secteurs à forte valeur ajoutée où il a occupé des postes structurants. Il a notamment débuté sa carrière dans le conseil chez Lee Bouygues Partners avant de rejoindre Kea-Euclyd, Webhelp, Health for people ou encore les laboratoires Bioprotection en tant que CEO.

Édouard de Posson, CRO de rzilient « rzilient entre dans une phase de croissance forte et durable qui s’explique par l’évolution constante de son offre qui lui permet de se positionner comme un partenaire central pour les PME et ETI qui souhaitent mener à bien leurs projets de transformation numérique. Nous allons faire évoluer notre stratégie commerciale et offrir toujours plus de service à nos clients. Après avoir éprouvé notre offre en France, nous allons également ouvrir de nouveaux marchés à l’international en commençant par la péninsule ibérique. »