L’ESN Provectio franchit une nouvelle étape dans le développement de son centre de formation. Après l’obtention de la certification Qualiopi en début d’année, l’entreprise accélère son développement en enrichissant son catalogue de formations. Après avoir initié son activité de centre de formation avec des sessions dédiées à Microsoft 365, Provectio étend désormais son offre à l’intelligence artificielle ainsi qu’à l’administration des systèmes d’information, afin d’accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs compétences numériques.

Une nouvelle étape pour un centre de formation en pleine expansion

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L’obtention de la certification Qualiopi a constitué une étape structurante dans le développement du centre de formation Provectio. Cette reconnaissance officielle atteste de la qualité des processus pédagogiques mis en œuvre et permet aux entreprises de bénéficier de dispositifs de financement pour leurs actions de formation. Forte de cette certification, Provectio poursuit son développement en élargissant son catalogue afin de répondre aux nouveaux enjeux des DSI, des équipes informatiques et des utilisateurs métiers.

Bertrand DUMENIL chez Provectio : « L’obtention de la certification Qualiopi a marqué une étape importante dans le développement de notre centre de formation. Dans un contexte où la transformation digitale des organisations est à la fois stratégique et structurante, la formation constitue un levier indispensable à la réussite des projets IT. Par ailleurs, les ETI souhaitent renforcer leur autonomie dans la maîtrise des technologies clés de leur système d’information. Elles doivent donc pouvoir s’appuyer sur des collaborateurs bénéficiant de compétences avancées pour les accompagner dans ces projets. »

Un catalogue de formations élargi pour répondre aux nouveaux enjeux IT

Le catalogue s’enrichit de nouvelles formations dédiées à l’intelligence artificielle afin d’aider les entreprises à intégrer efficacement les usages de l’IA dans leurs activités. Par ailleurs, Provectio met à profit son savoir-faire reconnu dans l’administration des systèmes d’information pour proposer de nouveaux cursus techniques destinés aux administrateurs et équipes IT. Parmi eux figurent notamment des formations consacrées à l’administration Microsoft 365, à Proxmox ainsi qu’à d’autres technologies clés des infrastructures modernes.

Quelques exemples de cursus proposés par l’ESN

– Formation administration Proxmox

-Formation Claude & Cowork

-Formation nouveaux risques Cyber

-Formation IA pour tous

-Formation Administration NinjaOne

Des formations conçues pour les usages métiers

L’offre de formation de Provectio est disponible en présentiel comme en distanciel afin de répondre aux contraintes d’organisation des entreprises. Les parcours s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs avancés, ainsi qu’aux managers, responsables informatiques et DSI.

La pédagogie privilégie des formats dynamiques mêlant ateliers pratiques, mises en situation, cas d’usage réels, exercices corrigés et évaluations. Les apprenants bénéficient d’un accompagnement avant, pendant et après la formation afin d’être rapidement opérationnels, généralement en deux à cinq jours.

Bertrand DUMENIL chez Provectio : « Notre approche propose des parcours de formation thématiques favorisant l’acquisition de compétences transversales et opérationnelles. Plutôt que d’apprendre un logiciel isolé, les apprenants progressent autour d’un usage ou d’un métier, découvrent les outils les plus adaptés et les bonnes pratiques associées. Nos formations « Je gère mes fichiers », « Je collabore », « Je m’organise » et « J’optimise » s’inscrivent dans un parcours cohérent et progressif. Avec l’arrivée de nouvelles formations en intelligence artificielle et en administration des systèmes, nous proposons désormais un accompagnement encore plus complet pour répondre aux besoins des entreprises et de leurs équipes IT. »