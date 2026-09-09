L’éditeur français de solutions Source-to-Pay franchit une nouvelle étape de sa croissance : il renforce sa position sur le marché français et élargit son offre sur l’ensemble de la chaîne de valeur des achats, dans la continuité totale de ses engagements clients.

Oxalys, éditeur français de solutions SaaS Source-to-Pay destinées aux entreprises de taille intermédiaire et aux organisations du secteur public, annonce son rapprochement avec cisbox, fournisseur de solutions « Office of the CFO » soutenu par Main Capital Partners (« Main »). Dans le cadre de cette opération, cisbox acquiert une participation majoritaire dans Oxalys. Ce rapprochement constitue une étape majeure du développement d’Oxalys et lui donne les moyens d’accélérer sa feuille de route au bénéfice direct de ses clients.

Basée à La Garenne-Colombes, Oxalys développe une solution SaaS Source-to-Pay complète, qui couvre l’ensemble du cycle de vie des achats : sourcing stratégique (RFx), gestion du cycle de vie des contrats, gestion de la relation fournisseurs, procure-to-pay et pilotage des dépenses, avec des intégrations natives aux principaux ERP et systèmes financiers du marché. L’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence du logiciel achats et finance en France, au service d’une base de clients diversifiée dans les secteurs privé et public et sur un large éventail de secteurs d’activité.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Une nouvelle dimension pour un acteur français de référence

En rejoignant cisbox, Oxalys s’adosse à un groupe européen spécialisé dans les solutions destinées à la direction financière et se donne les moyens d’investir davantage dans sa plateforme et son innovation. L’offre du groupe couvre désormais l’intégralité de la chaîne de valeur Source-to-Pay : Oxalys y apporte son expertise du sourcing stratégique, de la gestion des contrats et de la relation fournisseurs, en complément des capacités existantes du groupe en matière d’automatisation comptable, de traitement des paiements et d’achats opérationnels.

Oxalys conserve sa présence et son organisation en France, auprès de ses clients et de ses partenaires associées à l’accès à un réseau international ouvrant de nouvelles perspectives commerciales et professionnelles pour ses équipes.

Cette opération se traduit par des moyens renforcés pour son produit et ses services clients, en premier lieu sur l’Intelligence Artificielle.

Il s’agit de la troisième acquisition de cisbox depuis son partenariat avec Main Capital Partners. Présent aujourd’hui dans la région DACH et les pays nordiques, cisbox emploie plus de 200 collaborateurs en Allemagne, en Norvège et au Vietnam, et sert plus de 7 900 clients.

Laurent Guillot, Directeur Général d’Oxalys, déclare : « Unir nos forces à celles de cisbox ouvre un nouveau chapitre enthousiasmant pour Oxalys. Nous partageons une vision stratégique forte du marché des logiciels d’achats et de Source-to-Contract. En combinant nos capacités respectives, nous pourrons enrichir l’offre de solutions proposée à nos clients, actuels comme futurs, en particulier dans les domaines de l’automatisation de la comptabilité fournisseurs et des processus de paiement. Aux côtés de cisbox et de Main, nous sommes impatients de prolonger les partenariats stables et durables qu’Oxalys a noués avec ses clients. »

Christof Majer, CEO de cisbox, ajoute : « Nous sommes heureux et enthousiastes à l’idée de nous rapprocher d’Oxalys. L’entreprise apporte une expertise éprouvée et solide dans le sourcing stratégique, la gestion des contrats et la gestion de la relation fournisseurs, ainsi qu’un solide portefeuille de clients sur le marché français, auprès d’acteurs du mid-market comme du secteur public et privé. Cette acquisition marque une étape importante dans notre stratégie internationale de croissance externe (buy-and-build) : elle renforce la présence du Groupe en France et notre capacité à proposer à nos clients des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur Source-to-Pay. »

Dorian Berndt, Investment Director chez Main, conclut : « L’acquisition d’Oxalys constitue une étape hautement stratégique dans la démarche internationale de croissance externe (« buy-and-build ») de cisbox. Oxalys renforce la présence du Groupe sur le marché français dans plusieurs secteurs stratégiques et complète son offre grâce à sa suite logicielle complète dédiée aux achats. » Aucune information contenue dans ce communiqué n’a vocation à projeter, prédire, garantir ou anticiper la performance future d’un quelconque investissement. Ce communiqué est fourni à titre d’information uniquement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre d’achat ou de vente de titres, ni une invitation à investir dans des fonds ou tout autre véhicule d’investissement gérés par Main Capital Partners ou par toute autre personne.