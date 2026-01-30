Dans un écosystème globalisé, assurer une sécurité cohérente à travers toutes les filiales d’un groupe est un défi stratégique. L’évaluation cyber des filiales s’assure que les principes et mesures définis au niveau du groupe sont bien appliqués localement, prenant en compte les spécificités et risques propres à chaque entité. Dans ce contexte, industrialiser sa démarche d’évaluation se positionne comme un enjeu stratégique. Une telle démarche permet d’identifier et de prioriser les actions pour une posture unifiée et robuste à l’échelle internationale.

Un parcours d’évaluation cyber des filiales, digitalisé et spécifique à chaque organisation

Ces étapes doivent être réalisées automatiquement et adaptées à chaque niveau de risque grâce à des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle. L’approche doit intégrer différents points complémentaires : Scan de vulnérabilité, analyse OSINT, analyse documentaire, revue de processus, revue de configuration des équipements clés, campagnes de phishing, test d’intrusion, mais aussi revue de code. Ce dispositif global est un must have et un cadre de travail structurant pour poser un cadre d’évaluation cyber de ses filiales. `

Une approche sur mesure à destination du management

Pour les DSI et RSSI groupe : Ils bénéficient de gain en visibilité sur le déploiement de la politique de sécurité groupe au sein des filiales, mais aussi d’un dispositif d’industrialisation du processus d’évaluation et de suivi. Au-delà de ces éléments, on note également une gestion proportionnée et efficace des risques, en fonction de la criticité des activités locales et la représentation de la filiale par rapport au groupe. Au final, les DSI et RSSI groupe sont en mesure de mener une évaluation dynamique et continue, permettant une surveillance proactive et en temps réel des filiales.

Pour la DSI/RSSI de la filiale : On note une évaluation claire de la situation de la filiale par rapport aux attentes du groupe et une priorisation des actions à mener localement pour garantir les intérêts du groupe. La communication est alors plus fluide avec le groupe, basée sur des éléments factuels et des indicateurs partagés par tous. Enfin, il est possible de bénéficier d’un positionnement par rapport aux autres filiales du groupe permettant de capitaliser sur les bonnes pratiques.

Pour la Direction générale : De son côté, la direction générale pourra bénéficier d’une cartographie des activités du groupe exposées à un risque cyber et ainsi optimiser la gouvernance pour une meilleure maîtrise des enjeux critiques.

À travers ces quelques éléments, on comprend donc que l’évaluation cyber des filiales est un sujet central qui doit être abordé dans une logique structurée pour offrir aux DSI, RSSI et directions générales un outil de pilotage concret.

Par Olivier Patole chez Trustable