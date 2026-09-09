Katun annonce que sa gamme de MFP Arivia avait obtenu la certification Blue Angel, l’un des labels écologiques les plus respectés au monde pour les produits respectueux de l’environnement. Cette réussite souligne l’engagement de Katun à fournir des solutions d’impression durables et hautement performantes qui aident les entreprises à réduire leur impact environnemental.

Créé en 1978, Blue Angel est l’un des labels écologiques les plus anciens et les plus exigeants au monde. Décernée par le gouvernement allemand, cette certification distingue les produits qui répondent à des normes rigoureuses en matière de protection de l’environnement, de santé humaine et d’utilisation rationnelle des ressources tout au long de leur cycle de vie.

La gamme de multifonctions Arivia a obtenu une certification pour sa faible consommation d’énergie, ses émissions réduites, son niveau sonore minimal et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement. Ces imprimantes sont également conçues pour favoriser une utilisation efficace des ressources dans les environnements de bureau, aidant ainsi les entreprises à réduire leurs coûts d’exploitation tout en atteignant leurs objectifs de développement durable.

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« Nous sommes fiers que notre gamme de multifonctions Arivia ait obtenu la certification Blue Angel », a déclaré Tony Ko, Vice-Président chargé du matériel et des solutions d’entreprise chez Katun. « Cette réussite témoigne de notre engagement à fournir des produits et des solutions fiables et de haute qualité, qui offrent des performances exceptionnelles tout en contribuant à un avenir plus durable. »

Katun continue d’investir dans des technologies et des pratiques durables, s’inscrivant ainsi dans les efforts mondiaux visant à réduire l’impact environnemental et à favoriser des lieux de travail plus respectueux de l’environnement. L’entreprise s’engage à promouvoir la conception économe en énergie, l’approvisionnement responsable et la gestion du cycle de vie des produits dans le cadre de sa stratégie globale de développement durable.