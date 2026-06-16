L’éditeur Conscio Technologies accompagne la Ville de Lille et sa Direction du Numérique et des Systèmes d’Information mutualisée Lille-Lomme-Hellemmes dans la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à la cybersécurité destiné aux élus et aux agents des villes de Lille, Lomme et Hellemmes, ainsi qu’aux agents des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) des trois communes.

La collectivité évolue dans un environnement particulièrement riche et diversifié, couvrant un territoire de près de 24 km², comprenant de nombreux équipements publics, bâtiments administratifs, établissements scolaires, équipements sportifs, culturels et techniques. Dans ce contexte, plusieurs milliers d’agents, selon les périodes et les effectifs mobilisés, sont amenés à utiliser quotidiennement les outils numériques mis à leur disposition.

La Ville de Lille a renforcé sa stratégie de sensibilisation à la cybersécurité à la suite d’un incident cyber majeur intervenu en 2023. Cet événement a mobilisé les équipes internes, les services de l’État ainsi que plusieurs partenaires spécialisés dans la gestion de crise et la réponse à incident.

À l’issue de cette période, un constat s’est imposé : au-delà des dispositifs techniques de protection, le facteur humain constitue un élément essentiel de la résilience numérique. La collectivité a donc engagé une démarche visant à structurer durablement sa politique de sensibilisation et à développer une véritable culture de cybersécurité auprès de ses agents.

Le choix de Conscio Technologies : une solution opérationnelle et adaptée

Après analyse des différentes solutions du marché, la Direction des Systèmes d’Information a retenu l’offre proposée par Conscio Technologies.

Face à la nécessité de déployer rapidement un programme à grande échelle, la collectivité recherchait une plateforme disposant de contenus pédagogiques immédiatement exploitables, adaptés aux spécificités du secteur public et permettant un pilotage simple des campagnes de sensibilisation.

Hervé FORTIN, RSSI de la Ville de Lille :

« Conscio Technologies a répondu à nos attentes grâce à une plateforme complète associant contenus pédagogiques, outils de pilotage et indicateurs de suivi. La qualité et la diversité des contenus proposés nous ont permis de lancer rapidement nos premières campagnes tout en conservant une capacité de personnalisation adaptée à notre organisation. »

Le format ludique et interactif des modules, notamment sous forme de serious games, a également favorisé l’adhésion des agents en rendant les messages de cybersécurité plus accessibles et plus concrets.

Une démarche progressive inscrite dans la durée

La première étape du programme a consisté à réaliser une évaluation du niveau de maturité des utilisateurs afin d’identifier les principaux axes de sensibilisation.

Cette phase a permis de cibler les thématiques prioritaires et de construire un programme cohérent, adapté aux usages observés au sein de la collectivité.

Parallèlement, une communication interne soutenue a été déployée avec l’appui de la Direction Générale. Une identité visuelle dédiée à la cybersécurité a été créée afin de rendre les campagnes immédiatement identifiables par les agents et de renforcer leur visibilité dans le temps.

Des actions de sensibilisation en présentiel sont également venues compléter les dispositifs numériques, favorisant les échanges directs avec les utilisateurs et renforçant l’appropriation des bonnes pratiques.

Des résultats encourageants

Depuis le lancement du programme, plusieurs campagnes ont été déployées autour de thématiques variées : phishing, gestion des mots de passe, mobilité, télétravail, ingénierie sociale ou encore bonnes pratiques numériques.

Les résultats observés témoignent d’une forte mobilisation des agents, avec des taux de participation particulièrement satisfaisants pour des parcours non obligatoires. Certaines opérations ont réuni plusieurs centaines de participants et permis de toucher l’ensemble des catégories d’utilisateurs.

Au-delà des indicateurs quantitatifs, les retours recueillis soulignent l’intérêt des agents pour les formats proposés, jugés accessibles, concrets et directement applicables dans leur quotidien professionnel.

Hervé FORTIN, RSSI de la Ville de Lille :

« L’un des principaux bénéfices réside dans la capacité à sensibiliser efficacement un très grand nombre d’agents avec un investissement limité en temps de préparation. Les contenus prêts à l’emploi et les outils de pilotage nous permettent de déployer rapidement de nouvelles campagnes tout en maintenant un niveau de qualité élevé. »

À travers cette démarche, la Ville de Lille confirme sa volonté de faire de la cybersécurité un enjeu partagé par tous les agents et de renforcer durablement la résilience numérique de ses services.