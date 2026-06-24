Deux ans après sa création, Kissgroup franchit la barre des 180 partenaires actifs et des 2,2 M€ d’ARR. Un palier atteint avec un parti pris commercial qui détonne sur son marché : ne jamais vendre au client final. La société, rentable depuis un an, structure ses équipes commerciale et technique pour soutenir sa croissance.

Un modèle 100 % indirect, à contre-courant du marché

Fondée en 2024 par Julien Ohayon (CEO), Olivier Scala (CTO) et François Poulet (Chief Software Developer), Kissgroup adresse exclusivement les prestataires IT, ESN, intégrateurs et opérateurs, qui revendent ses services Cloud, connectivité, voix, sauvegarde, stockage et mobile sous leur propre marque. Aucune commercialisation directe, aucun appel d’offres en concurrence avec ses partenaires : le pacte est inscrit dans le modèle économique de l’entreprise.

Un positionnement assumé sur un marché où la plupart des opérateurs combinent une activité grand compte directe et un canal indirect, source récurrente de tensions commerciales avec les revendeurs.

Une croissance portée par le portail partenaire KissMy

La trajectoire de Kissgroup s’appuie sur un outil que la société présente comme son principal différenciant : KissMy, un portail unifié qui permet aux partenaires de gérer en autonomie l’intégralité du cycle de vie de leurs services : du devis à la résiliation, en passant par la configuration, le monitoring et la signature électronique. Une application mobile et un portail client final entièrement brandé à la marque du partenaire sont inclus, sans surcoût.

KissMy évolue au rythme d’une mise à jour par mois, alimentée en partie par les retours des partenaires. Cette mécanique d’itération continue est régulièrement citée par les revendeurs comme un facteur clé de fidélisation.

Disponibles sur l’ensemble des offres, des API ouvertes permettent aux partenaires d’intégrer Kissgroup à leurs propres outils ; facturation, ticketing, CRM ; supervision, d’automatiser les actions de provisioning et de monitoring, et d’exposer les données pertinentes à leurs clients finaux.

Une équipe qui se structure

Pour absorber la croissance et accélérer le développement de KissMy, Kissgroup vient de renforcer ses équipes avec l’arrivée d’un responsable commercial et d’un ingénieur systèmes et réseaux. La société prévoit de poursuivre ses recrutements sur les volets commercial et technique au second semestre.

« On a démarré avec une conviction simple : les MSP sont les mieux placés pour servir leurs clients. Notre job, c’est de leur fournir l’infra et les outils, pas de leur faire concurrence. Deux ans plus tard, 180 partenaires nous suivent et la boîte est rentable. La suite, c’est densifier ce réseau et continuer à faire évoluer KissMy au rythme des besoins du terrain. »Julien Ohayon, CEO et co-fondateur de Kissgroup