La téléphonique de bureau continue de se positionner comme l’un des principaux vecteurs de communication entre les professionnels. Dans ce contexte, la téléphonie sur IP est désormais le partenaire de communication de la majorité des structures publiques ou privées. Cela s’explique notamment par la maturité des offres du marché et par leur ouverture vers le système d’information. C’est par exemple le cas avec l’intégration des solutions CRM ou l’utilisation exponentielle des solutions de communication unifiée. Mais une nouvelle tendance est aujourd’hui largement répandue sur le secteur de la téléphonie IP : la cybersécurité et l’intelligence artificielle.

La cybersécurité, un incontournable dans la téléphonie sur IP

Les téléphones IP sont des mini-ordinateurs à tous égards et disposent de privilèges spécifiques dans le réseau auquel ils sont connectés : la crainte que des tiers non autorisés en abusent pour espionner et enregistrer des conversations et/ou accéder aux données de connexion est alimentée par de réelles menaces. Le fait que les cyberattaques puissent être menées via les infrastructures de télécommunications n’a rien de nouveau. Or, lorsque l’on parle de sécurité des infrastructures de télécommunications, on inclut rarement le terminal IP, sous-estimant son importance. Équipés de leur propre firmware et disposant de privilèges spécifiques sur le réseau de données auquel ils sont connectés, les terminaux IP qui ne disposent pas de mécanismes de sécurité avancés ou qui sont mal configurés pourraient être exposés sur le Web. Il est donc nécessaire d’évaluer soigneusement non seulement la conformité des terminaux au niveau minimum de sécurité requis par la loi, mais également la présence de mécanismes supplémentaires de sécurisation du trafic vocal. Des critères qui font la différence même parmi les téléphones IP les plus modernes des marques les plus connues du marché.

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L’intelligence artificielle vers de nouvelles possibilités au service de la qualité et de la productivité

Un premier usage semble se développer et commencer à se positionner sur le marché comme un must have : la transcription automatique. Concrètement, ce procédé rendu possible grâce à l’intelligence artificielle permet de transcrire sous forme de texte une conversation téléphonique et donc d’en avoir un document qui peut être intégré au Système d’Information. Cela permet ensuite par exemple d’effectuer simplement des recherches par mot-clé, d’avoir une archive et même dans certains cas de se conformer à des dispositions réglementaires. La transcription automatique offre donc de nouvelles perspectives au secteur des télécoms et les professionnels de l’industrie doivent l’intégrer. Attention par contre à bien étudier les possibilités offertes par l’IA. En effet, nombre d’annonces plus ou moins farfelues positionnent l’IA sur des sujets qui ne sont encore que des simples arguments marketing et non des fonctionnalités existantes.

À travers ces éléments, on comprend bien que l’IA et la cybersécurité seront de solides différenciateurs pour s’équiper de téléphones IP qui pourront garantir sécurité, confidentialité des échanges et fonctionnalités de productivité à valeur ajoutée, par exemple la transcription automatique, l’analyse de tons et d’émotions, etc. Autant d’éléments qui sont désormais incontournables pour s’équiper de téléphones IP répondant aux nouveaux usages et attentes des professionnels.

Par Grégory ROGÉ chez SNOM France