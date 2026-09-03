Katun Corporation annonce que sa Vice-Présidente chargée de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des ressources humaines, Eunice Wang, a été désignée lauréate du prix 2026 Women in Supply Chain Forum™, dans la catégorie « Innovatrice en matière de main-d’œuvre ».

Organisé par Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive, deux publications de référence consacrées à la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce prix rend hommage aux femmes occupant des postes de direction dans ce secteur qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles, leur engagement en matière de mentorat et leurs qualités de leadership. Ces femmes font figure de modèles et contribuent à ouvrir la voie à davantage d’opportunités pour les femmes à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

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« Je suis fière de recevoir cette distinction, qui témoigne de l’impact que peut avoir l’adoption de nouvelles idées et la recherche de moyens plus intelligents de créer de la valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Eunice Wang, Vice-Présidente de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des ressources humaines chez Katun. « J’ai la chance de travailler aux côtés de personnes talentueuses qui s’engagent à trouver de meilleurs moyens de servir nos clients et de renforcer notre entreprise. L’innovation naît de la collaboration, de perspectives nouvelles et d’une volonté d’aborder les défis différemment. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble et impatiente de découvrir ce que l’avenir nous réserve. »

« Ce prix n’est pas seulement un moyen d’honorer les femmes de la chaîne d’approvisionnement ; il représente un progrès, symbolise la croissance et célèbre les réalisations de dirigeantes qui continuent d’ouvrir la voie à la prochaine génération », déclare Marina Mayer, rédactrice en chef de Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive, et cofondatrice du Women in Supply Chain Forum™. « La liste des lauréates de cette année met en avant des femmes qui font la différence dans la chaîne d’approvisionnement, et je suis honorée de partager leurs parcours. »

Cette distinction souligne l’engagement constant de Katun en faveur de l’innovation, du leadership et de l’excellence, tant au sein de son entreprise que dans l’ensemble du secteur des technologies de bureau. Les lauréates de cette année seront mises à l’honneur lors du Women in Supply Chain Forum™ 2026, qui se tiendra du 17 au 19 novembre à Charleston, en Caroline du Sud. Vous pouvez consulter la liste des lauréates de cette année ici.