Plus que jamais, la donnée se positionne comme un asset stratégique pour toutes les organisations. En ce sens, en assurer une bonne gouvernance n’est plus aujourd’hui une option, mais devient un véritable must have. C’est précisément dans ce contexte que la prise en compte de différents piliers est nécessaire : l’approche réglementaire, l’exploitation ou encore la sécurité.

Se conformer à la réglementation en vigueur et aux contraintes métiers

Sur ce point, il est fondamental d’intégrer toutes les exigences émanant des règlements en vigueur à l’image du RGPD et de la CNIL. Ces cadres structurants doivent être respectés en tout point pour ne pas être exposé à des amendes et sanctions conséquentes. Mais ce n’est pas tout. Au-delà de ces éléments qui s’appliquent à toutes les organisations, certaines doivent aller encore plus loin en prenant en considération d’autres exigences sectorielles, par exemple dans le secteur de la santé (secret médical, anonymisation de la donnée, etc.) ou dans le secteur bancaire (contrôles renforcés, traçabilité des opérations).

Concrètement, cela se traduit par la mise en place de registres de traitement, la nomination d’un délégué à la protection des données, la réalisation d’analyses d’impact ou encore l’établissement de procédures claires pour répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées. Tous ces éléments amènent à prendre des mesures spécifiques pour gérer efficacement ses données tout en répondant aux obligations légales.

Ne pas négliger les aspects techniques liés à l’exploitation

À ce stade, il convient d’évoquer les notions de disponibilité, de qualité de service ou encore de performance. La Direction Informatique doit pouvoir piloter efficacement son SI et accéder à de nombreux indicateurs liés à la gestion et à l’utilisation de la donnée. C’est en ce sens que la bonne gouvernance de la donnée peut se traduire par une dimension exploitation.

Seront alors abordés de nombreux points : quelles infrastructures sont nécessaires pour supporter et exploiter les données ? comment les stocker efficacement en fonction de leur fréquence d’accès et de leur criticité ? comment organiser leur archivage et leur purge selon leur cycle de vie ? comment déployer une gouvernance vertueuse de la donnée pour améliorer son impact carbone en optimisant les ressources de stockage et de traitement ? Autant de questions qui nécessitent une réflexion approfondie et des choix techniques éclairés.

Par ailleurs, il est essentiel de garantir la qualité des données collectées et traitées. Des données erronées, dupliquées ou obsolètes peuvent conduire à des décisions inadaptées et compromettre la performance de l’organisation. La mise en place de processus de contrôle qualité, de nettoyage et d’enrichissement des données s’impose donc comme un prérequis indispensable.

Pas de gestion efficace sans sécurité

Au centre de toutes les attentions, la cybersécurité ne saurait être écartée d’une bonne gouvernance de ses données. Il est alors indispensable de s’attarder sur des aspects comme la maitrise des accès, la traçabilité, la non-altération des données, leur chiffrement lors des échanges et leur disponibilité constante.

Nous pouvons aussi évoquer les sujets liés à leur cycle de vie ou au PRA. En cas d’incident majeur (cyberattaque, sinistre, défaillance technique), l’organisation doit être en mesure de restaurer rapidement ses données critiques et de maintenir la continuité de ses activités. Cela implique la mise en œuvre de sauvegardes régulières, testées et géographiquement distribuées, ainsi que la définition de procédures de restauration documentées et éprouvées.

La sensibilisation et la formation des collaborateurs constituent également un volet essentiel de la sécurité des données. Les erreurs humaines et les comportements à risque représentent souvent la principale vulnérabilité des organisations. Il est donc primordial d’accompagner les équipes dans l’adoption de bonnes pratiques au quotidien.

Une démarche globale et progressive

À travers ces éléments, il apparait donc que bien gouverner ses données ne peut s’improviser et nécessite de prendre en considération un ensemble de composantes complémentaires. Cette démarche doit s’inscrire dans la durée et faire l’objet d’une amélioration continue, en s’adaptant aux évolutions technologiques, réglementaires et aux besoins métiers de l’organisation.

Il convient également de souligner que cette gouvernance ne peut reposer uniquement sur les épaules de la Direction Informatique. Elle requiert l’implication de l’ensemble des directions métiers, qui doivent être pleinement associées à la définition des règles de gestion, des niveaux de qualité attendus et des priorités d’accès aux données. C’est à cette condition que les entreprises pourront mener à bien leurs opérations en s’appuyant sur des informations pertinentes, fiables, sécurisées et toujours disponibles, transformant ainsi leurs données en un véritable levier de performance et de compétitivité.

Arthur DANGER, Directeur Commercial cegedim.cloud