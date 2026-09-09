OroMomentum permet d’effectuer les mises à niveau deux fois plus rapidement et de réduire de 50 % le temps consacré au développement et à la modernisation des extensions.

OroCommerce annonce le lancement d’OroMomentum, une transformation majeure de la manière dont les clients déploient, personnalisent et mettent à niveau OroCommerce, et en tirent de la valeur.

OroMomentum intègre l’IA dans les implémentations personnalisées d’OroCommerce, réduisant le temps et les coûts nécessaires pour développer les fonctionnalités propres aux besoins de chaque entreprise, tout en préservant la fiabilité, la flexibilité et le niveau de contrôle attendus d’une plateforme d’entreprise.

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Cette approche change l’équation de la valeur dans le commerce B2B d’entreprise. Les entreprises peuvent désormais mettre en œuvre davantage de fonctionnalités dont elles ont besoin, adapter la plateforme plus rapidement et réduire le temps ainsi que les coûts nécessaires pour la maintenir à jour.

OroCommerce a déjà déployé OroMomentum dans ses activités de développement et dans le cadre de projets clients, avec des résultats probants :

des mises à niveau vers les versions majeures 2 fois plus rapides ;

; une réduction de 50 % du temps consacré au développement sur mesure.

« L’IA a rendu tout ce qu’OroCommerce a construit au cours de la dernière décennie plus précieux que jamais, et OroMomentum met cet avantage au service de nos clients », a déclaré Jary Carter, CEO et cofondateur d’OroCommerce. « OroMomentum réduit considérablement le coût total de possession d’OroCommerce et représente une transformation plus importante que toutes les versions logicielles que nous avons lancées jusqu’à présent. »

Ces gains permettent aux entreprises de déployer OroCommerce plus rapidement, de mettre en œuvre davantage des fonctionnalités dont elles ont besoin et de réduire les efforts nécessaires pour maintenir et mettre à niveau la plateforme au fil du temps.

OroMomentum marque une nouvelle étape pour OroCommerce. Les capacités de la plateforme restent le socle de l’offre, mais la rapidité, les coûts et les efforts nécessaires pour les exploiter ont fondamentalement changé. OroCommerce invite les entreprises à découvrir ce que ces gains pourraient apporter à leurs propres projets.

Présentez-nous vos projets actuels de mise en œuvre d’une solution de commerce B2B et laissez-nous vous montrer comment OroMomentum pourrait vous permettre de bénéficier de davantage de fonctionnalités, plus rapidement et à moindre coût.

Découvrez ce qu’OroMomentum pourrait changer pour votre projet en explorant OroMomentum