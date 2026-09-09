Par Cédric Rittié, Directeur Marketing et Produit chez Sewan

Le Contact Center as a Service (CCaaS) permet de centraliser l’ensemble des interactions clients (appels, emails, SMS, chat, réseaux sociaux) au sein d’une plateforme unique accessible à distance. Longtemps réservé aux grandes entreprises, ce modèle connaît une croissance spectaculaire : le marché mondial devrait passer de 8,3 milliards de dollars en 2026 à plus de 30 milliards en 2034, soit une croissance annuelle moyenne de 17,4%*.

Derrière cette dynamique se cache pourtant un paradoxe. Alors que les attentes des clients n’ont jamais été aussi fortes, les TPE et PME restent largement à l’écart de cette transformation. Le sujet n’a rien d’anecdotique : selon PwC, 29% des consommateurs ont déjà cessé d’acheter auprès d’une marque à cause d’une mauvaise expérience client**. On explique souvent ce retard par un manque de maturité ou par des offres jugées trop complexes. Ces lectures passent à côté de l’essentiel. Le frein n’est ni technologique ni commercial : il tient au modèle par lequel ces solutions sont conçues et distribuées.

Le CCaaS reste pensé pour les grandes entreprises

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Historiquement, ces solutions ont été développées pour des organisations structurées, dotées d’équipes IT dédiées. Face à ce constat, le marché adopte toujours la même stratégie : simplifier des plateformes conçues pour les grands comptes afin de les rendre accessibles aux petites structures. C’est une erreur de diagnostic. Un dirigeant de TPE ou de PME ne cherche pas une version allégée d’une plateforme d’entreprise, mais une solution adaptée à sa réalité : rapide à déployer, simple à administrer, immédiatement utile à ses équipes.

Le modèle de distribution change tout

C’est là que se joue l’adoption. Un grand compte achète une plateforme et l’intègre. Une TPE/PME, elle, a besoin d’un interlocuteur qui comprend son métier, configure le service à sa place et reste présent ensuite. Cet interlocuteur existe : c’est l’intégrateur de proximité. Sa connaissance du terrain lui permet de transformer une technologie complexe en un service immédiatement exploitable. Encore faut-il qu’il dispose des bons outils. Les plus performants s’appuient sur des plateformes qui centralisent la configuration, l’activation et l’évolution des services dans une interface unique, pour déployer vite tout en gardant la relation directe avec leur client.

Repenser la chaîne de distribution plutôt que le produit

La véritable question est de rendre le CCaaS accessible à un tissu économique qui représente plus de 99% des entreprises françaises. Pendant des années, l’industrie a concentré ses efforts sur l’innovation technologique. Le prochain défi sera davantage organisationnel qu’informatique : rendre ces solutions simples à acheter, à déployer et à exploiter. À mesure que l’expérience client devient un facteur de différenciation décisif, l’avantage ira aux acteurs capables de combiner des plateformes robustes avec un accompagnement de proximité. Le CCaaS ne manque ni de maturité ni de pertinence. S’il peine encore à convaincre les TPE et PME, c’est moins parce que la technologie n’est pas prête que parce que l’écosystème n’a pas encore appris à parler leur langage.

‘* Source : https://www.fortunebusinessinsights.com/fr/contact-center-as-a-service-ccaas-market-104160?utm_source=chatgpt.com

‘** Source : https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/commercial-excellence/library/2025-customer-experience-survey.html?utm_source=chatgpt.com