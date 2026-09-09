ITS Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 91,6 M€ au premier semestre 2026, en croissance de 13 % par rapport au premier semestre 2025 et en avance sur son budget annuel. Cette performance confirme la solidité de la dynamique du Groupe sur l’ensemble de ses marchés et de ses expertises.

Chiffre d’affaires semestriels

Comptes consolidés (en K€) 1er semestre 2025 1er semestre 2026 Variation vs N-1 Chiffre d’affaires 80 826 91 564 +13 %

Une croissance portée par la dynamique des activités du Groupe

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ITS Group poursuit sa dynamique au premier semestre 2026 et dépasse ses objectifs de chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 91,6 M€, en progression de 13% par rapport au premier semestre 2025. À périmètre constant, la croissance atteint 10%, témoignant de la bonne tenue des activités historiques du Groupe. Cette progression est liée à la dynamique des activités de prestations de services aux infrastructures qui s’appuient sur un renforcement des effectifs, reflet de la capacité du Groupe à attirer et fidéliser les expertises nécessaires pour accompagner l’évolution des besoins de ses clients.

Les métiers de hosting et cloud se consolident également avec la mise en production de nouveaux contrats et par des ventes ponctuelles connexes au développement de ces activités. L’intégration de QosGuard vient par ailleurs compléter les expertises du Groupe, notamment dans le domaine de la mesure et de l’audit de la performance des systèmes d’information, et contribue à élargir son offre auprès de ses clients.

Une stratégie de développement tournée vers l’avenir

Fort d’un premier semestre supérieur à ses objectifs, ITS Group entend poursuivre sa dynamique de développement en s’appuyant sur la complémentarité de ses expertises et sur le renforcement de ses positions dans les activités à forte valeur ajoutée.

Dans un contexte marqué notamment par l’accélération des usages liés à l’intelligence artificielle, le Groupe poursuit ses investissements et le développement de ses offres autour de l’IA générative, de la valorisation de la donnée et des infrastructures souveraines. S’appuyant sur ses expertises en cloud, cybersécurité, data et services managés, ITS Group accompagne ses clients dans l’intégration de solutions performantes, sécurisées et adaptées à leurs nouveaux enjeux.

Le Groupe entend également poursuivre sa politique de croissance externe afin d’accélérer son développement, de compléter ses expertises et de renforcer sa capacité à répondre aux évolutions technologiques et aux nouvelles attentes de ses clients.

ITS Group demeure ainsi confiant dans sa capacité à maintenir une dynamique de croissance soutenue au second semestre 2026.