L’ESN rennaise Provectio continue d’innover et d’accompagner les PME et ETI dans leur cyberprotection en annonçant la disponibilité d’un outil pratique permettant de mesurer leur maturité cyber.

Provectio est un prestataire labellisé ExpertCyber, une reconnaissance officielle de son expertise en cybersécurité. Ce label, délivré par l’ANSSI et sa plateforme cybermalveillance.gouv.fr, certifie sa capacité à protéger efficacement les entreprises contre les menaces numériques et à répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité informatique.

Un outil 100 % gratuit et opérationnel

Ce nouvel outil permet à chaque organisation de situer précisément ses forces et ses vulnérabilités en matière de cybersécurité. En identifiant son niveau actuel, il est possible d’obtenir des pistes concrètes pour renforcer la protection de ses données, assurer la continuité de ses activités et préserver la confiance de ses clients. Prenant la forme d’un questionnaire en ligne, ce test est réalisé en 10 minutes et permet d’accéder à un rapport précis sur son niveau de maturité cyber. S’appuyant sur des critères très opérationnels, il est un véritable allié pour les PME et ETI.

Bertrand DUMENIL CMO chez Provectio « Notre test évaluation regroupe une série de questions, couvrant plusieurs domaines clés de la cybersécurité : protection des données, gestion des accès, sensibilisation des équipes, sauvegarde, etc. Les utilisateurs partent d’une page blanche, aucune mesure n’est détectée au démarrage. Au fil des réponses, le niveau progressera, étape par étape, vers un score final allant de Naissant à Exemplaire. »

Le test est réalisable librement à l’adresse suivante : https://maturite-cyber.fr . Une fois réalisé, il donne accès gratuitement à un plan d’action clair et structuré.

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