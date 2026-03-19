L’éditeur Oodrive de solutions de plateforme collaborative adopte le statut de société à mission.

Introduit par la loi PACTE en 2019, le statut juridique de société à mission permet à une entreprise d’inscrire une raison d’être dans ses statuts, ainsi que des objectifs sociétaux et environnementaux (RSE). Ce cadre garantit la transparence, la mesure et la concrétisation des engagements pris avec la mise en place d’un comité de mission chargé de suivre l’exécution des objectifs, la publication d’un rapport annuel dédié et un contrôle régulier par un organisme tiers indépendant.

Oodrive se donne trois principaux objectifs : assurer la sécurité et la confidentialité des données sensibles des organisations publiques et privées ; promouvoir la souveraineté et l’indépendance numérique européenne contre les lois d’ingérence extraterritoriale ; allier la protection des données sensibles avec sobriété, éthique et inclusion.

« Devenir société à mission est une étape structurante pour Oodrive. Cela traduit notre volonté de concilier performance économique et impact positif, en inscrivant durablement nos engagements au cœur de notre gouvernance », déclare Stanislas de Rémur, PDG et co-fondateur de Oodrive (cf. photo). « Rejoindre le cercle encore restreint des sociétés à mission est une fierté et une responsabilité. Cette étape engage Oodrive et l’ensemble de ses équipes à être à la hauteur d’une ambition exigeante ».

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