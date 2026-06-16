NXO fait évoluer sa pratique NetDevOps pour concilier des approches sur mesure et industrielles qui intègrent l’IA afin de répondre aux spécificités des clients et à leurs différents niveaux de maturité.

Des innovations fortes

 

Ces derniers mois, le framework NetDevOps a fortement évolué afin de répondre aux enjeux croissants d’automatisation, de standardisation et d’exploitation intelligente des infrastructures réseau. Parmi les apports majeurs, NXO a développé un agent IA conversationnel capable d’interroger l’ensemble des infrastructures connectées afin d’aider les équipes à mieux naviguer dans des environnements complexes et hétérogènes. Cet assistant intelligent constitue une véritable aide opérationnelle pour accélérer les diagnostics, faciliter l’accès à l’information et améliorer l’expérience des exploitants.

Un front-end ergonomique offrant une couche d’abstraction complète vis-à-vis du code a aussi été créé. Cette interface centralise les opérations de build et de run au sein d’un point de gestion unique, permettant ainsi aux utilisateurs de piloter leurs automatisations de manière intuitive et industrialisée, sans expertise en développement.

Afin de répondre aux différents niveaux de maturité de ses clients, l’offre NXO s’articule autour de trois niveaux d’accompagnement :

Structuration et montée en maturité

Une approche basée sur des scripts, des méthodologies, des bonnes pratiques et des formations permet de redonner un cadre cohérent aux organisations ayant des initiatives d’automatisation décentralisées.

 

Framework prêt à l’emploi

Une solution « sur étagère » intégrant un front-end unifié ainsi qu’un ensemble de connecteurs déjà développés, permettant une mise en œuvre rapide et industrialisée.

 

Approche sur mesure

Une offre dédiée aux grands comptes nécessitant des développements spécifiques, des intégrations avancées ou des architectures adaptées à des environnements critiques et complexes.

Une équipe d’experts reconnue pour mener à bien les projets

La pratique NetDevOps NXO s’appuie aujourd’hui sur une équipe composée de 12 architectes logiciels et développeurs, 2 Scrum Masters et 1 responsable de pratique NetDevOps. Le groupe accompagne plus de 20 clients en production. Son approche repose sur l’utilisation des outils communautaires.

L’ensemble des développements sont réalisés selon des standards stricts en mode DevSecOps, garantissant sécurité, qualité et maintenabilité. NXO accompagne également ses clients dans la mise en conformité de leurs pipelines CI/CD avec les meilleures pratiques du marché. Enfin, l’ESN investit fortement dans la construction d’agents IA locaux, permettant de bénéficier des capacités de l’intelligence artificielle sans aucune fuite de données sensibles.

David Chevalier chez NXO « L’évolution de notre pratique NetDevOps nous permet de nous positionner parmi les acteurs les plus performants de notre marché et d’offrir à nos clients une qualité de service de premier plan. Sur l’ensemble de nos engagements, nous observons un retour sur investissement moyen en moins de 8 mois, avec une méthodologie de mesure transparente et des KPI partagés avec les clients : 75 % de réduction du time-to-market, productivité multipliée par 10 grâce à l’accélération des déploiements ou encore jusqu’à 60 % de réduction des coûts d’infrastructure grâce à l’optimisation des ressources. »

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