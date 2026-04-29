L’orchestration des processus permet de coordonner des flux de vérification complexes et critiques avec transparence et contrôle

Camunda, la plateforme d’entreprise pour l’orchestration agentique, annonce aujourd’hui qu’AU10TIX, leader mondial de la vérification d’identité et de la prévention de la fraude, utilise Camunda pour gérer ses flux KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business) à grande échelle, garantissant ainsi une vérification d’identité sécurisée dans le monde entier. Camunda permet de gérer des processus d’identité complexes sans intégrer la logique de décision au cœur du code applicatif.

David Voschina, Vice-Président Recherche et Développement chez AU10TIX déclare : « Camunda nous offre une orchestration robuste pour certains des processus les plus critiques de notre activité. Grâce à des flux de travail standardisés et configurables, nous pouvons évoluer plus rapidement, introduire plus efficacement de nouveaux scénarios de vérification et garantir une plus grande transparence. L’innovation continue est essentielle pour garder une longueur d’avance grâce à un cadre de défense proactif, et Camunda renforce notre capacité à anticiper les menaces.»

AU10TIX collabore avec Camunda depuis 2022 et continue d’étendre son utilisation de la plateforme. Camunda coordonne la capture de documents et de photos, les contrôles automatisés d’authenticité et de cohérence, le filtrage des risques liés aux tiers et la gestion des décisions au sein d’un processus métier transparent. Les résultats sont consolidés dans un dossier unique, automatisant les décisions d’approbation et de refus, tout en acheminant les exceptions vers un examen manuel si nécessaire. La surveillance et l’analyse centralisée via Camunda Optimize assurent la supervision opérationnelle, la transparence et le respect des SLA pour les opérations de vérification d’identité d’AU10TIX.

Stéphane Faivre-Duboz, Vice-Président des Ventes EMEA chez Camunda ajoute : « La vérification d’identité est essentielle à la confiance dans les services numériques. Grâce à Camunda, AU10TIX dispose d’une plateforme d’orchestration évolutive qui connecte les systèmes, les services et les décisions au sein d’un processus unique et contrôlé, garantissant ainsi la conformité et une croissance continue. »